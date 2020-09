Rekomendasi 7 Film Bollywood India Romantis Cocok Untuk Kamu, Bisa Ditonton dan Download di Sini

Rekomendasi 7 Film Bollywood India Romantis Terbaik Cocok Untuk Kamu, Bisa Ditonton dan Download di Sini

BANGKAPOS.COM - Yang suka nonton film pasti tahu film-film keluaran negara India yang sangat terkenal dari tahun 90 an hingga saat ini.

Daya tarik utama dari film Bollywood atau film India adalah genre nya yang membuat penonton baper sekaligus gagal move on.

Tak hanya kisah romantis yang mampu menguras air mata, banyak film India yang menyuguhkan cerita berdasarkan kisah nyata yang mampu menyayat hati.

Jika kamu suka dengan film-film India kamu bisa noton secara streaming hingga download. Kami akan menyuguhkan link download, streaming dan nonton gratis legal di akhir artikel untuk kamu.

Berikut ini 5 film India romantis terbaik yang bisa membuat penonton dibuat baper lengkap dengan link dan sinopsisnya:

1. Mohabbatein (2000)

Mohabbatein

Mohabbatein (2000)

Film ini menggambarkan pertempuran antara cinta dan ketakutan, pertempuran antara dua pria yang keras kepala dan keyakinan mereka yang berlawanan.

Raj Aryan (diperankan oleh Shah Rukh Khan), yang setia untuk cinta dan berusaha menunjukkan kekuatan cinta sejati kepada Narayan Shankar (diperankan oleh Amitabh Bachchan) yang merupakan seorang kepala lembaga pendidikan paling bergengsi di India yang percaya bahwa cinta menyebabkan rasa sakit dan kelemahan.

Film ini juga mengisahkan tentang 3 pria dan wanita muda yang harus belajar mengikuti hati mereka terhadap segala rintangan dan hasil dari kisah cinta mereka yang akan memutuskan siapa yang akhirnya yang akan menang, cinta atau ketakutan.

2. Dhadkan (2000)

Anjali (diperankan oleh Shilpa Shetty Kundra) merupakan gadis kaya jatuh cinta kepada Dev (diperankan oleh Sunil Shetty) yang miskin.

Keduanya ingin menikah, tetapi keluarga Anjali menolak dan menikahinya dengan Ram (diperankan oleh Akshay Kumar) yang sama-sama kaya, yang tinggal bersama ibu tirinya dan saudara kandungnya yang hanya memperdulikan hartanya.

Anjali mengetahui bahwa Ram tidak dihormati, tetapi tidak peduli karena dia tidak mencintainya. Ram terus menaruh kasih sayang pada dirinya dan keluarganya, tetapi Anjali tidak bisa menyingkirkan Dev dari benaknya.

Kemudian segalanya berubah, ketika Ram memutuskan untuk menegaskan dirinya sendiri dan meminta keluarganya untuk meninggalkannya dan istrinya sendirian. Anjali mulai mencintai Ram, lalu Dev kembali untuk merebut Anjali dari Ram.

3. Kuch Kuch Hota Hai (1998)

Siapa yang tak mengenal film satu ini. Film ini diperankan oleh Shah Rukh Khan sebagai Rahul Khanna, Anjali Sharma diperankan oleh kajol, keduanya merupakan sepasang sahabat di kampus.

Film India romantis terbaik dan juga populer di kalangan dunia adalah Kuch Kuch Hota Hai.

Di dalam filmnya, Anjali menyadari bahwa dia telah jatuh cinta pada Rahul, tetapi dia sudah terlambat karena Rahul telah jatuh cinta pada Tina Malhotra (diperankan oleh Rani Mukerji).

Patah hati, Anjali meninggalkan kota dan kembali ke kampung halamannya.

Tina dan Rahul menikah. Tak lama dari pernikahan tersebut Tina hamil dan melahirkan seorang putri yang mereka sebut Anjali. Karena mengalami komplikasi selama kehamilan, Tina meninggal dunia.

Anjali dibesarkan oleh ayahnya, dan setiap tahun pada hari ulang tahunnya ia mengizinkan putrinya membaca salah satu surat yang ditulis ibunya. Melalui surat-surat ini, Anjali putri Rahul mengetahui bahwa ibunya (Tina) berada diantara kisah cinta yang rumit antara Anjali dengan Rahul, dan bersumpah untuk menyatukan mereka kembali.

4. Mann (1999)

Seorang wanita muda bernama Priya Verma (diperankan oleh Manisha Koirala) jatuh cinta dengan seorang playboy tampan bernama Karan Dev Singh (diperankan oleh Aamir Khan), saat naik kapal pesiar Singapura ke India.

Mereka membuat rencana untuk bertemu lagi dan menjalin hubungan serius, tetapi nasib mungkin memiliki rencana lain. Priya mengalami kecelakaan di jalan yang menghalangi mereka untuk bertemu.

5. Kya Kehna (2000)

Film ini menceritakan kisah tentang Priya Bakshi (diperankan oleh Preity Zinta), putri Gulshan (diperankan oleh Anupam Kher) dan Rohini Bakshi (diperankan oleh Farida Jalal).

Priya memiliki orang tua, saudara laki-laki dan sahabatnya, Ajay (diperankan oleh Chandrachur Singh) yang mencintai dan mendukungnya.

Dia memasuki tahun pertamanya di perguruan tinggi dan menarik perhatian Rahul (diperankan oleh Saif Ali Khan) yang dengan cepat tertarik padanya.

Dia menyerah pada pesonanya tetapi saudara-saudaranya dan orang tuanya tidak yakin tentang Rahul. Sifat playboy nya membuat mereka khawatir dan mereka menyuruh Priya menjauh darinya.

Namun, Priya tidak dapat meninggalkan Rahul. Dia meyakinkan orang tuanya untuk bertemu dengannya, tetapi ketika mereka berbicara tentang pernikahan, Rahul mundur dan meninggalkan Priya. Priya hancur tetapi tetap melanjutkan hidupnya.

Suatu hari, ia mengetahui bahwa ia sedang mengandung anak Rahul. Orang tuanya pergi ke Rahul untuk berbicara tentang pernikahan tetapi karena terkejut mereka menolak untuk menikahinya. Priya dihadapkan dengan keputusan, dan dia memilih untuk menjaga anak itu.

6. Pyaar To Hona Hi Tha (1998)

Sanjana (diperankan oleh Kajol) adalah tunangan Rahul (diperankan Bijay Anand).

Ketika Rahul pergi ke India untuk melakukan perjalanan resmi, ia jatuh cinta kepada Nisha (diperankan oleh Kashmira Shah), dan mengumumkan bahwa ia akan segera menikahinya.

Sanjana tidak menyukai hal ini, dan dalam hatinya berharap membuat Rahul berubah pikiran. Dia mempekerjakan Shekhar (diperankan oleh Ajay Devgn) untuk menjadi kekasih dan pergi bersamanya, sehingga membuat Rahul cemburu.

Shekhar kemudian menyadari bahwa ia jatuh cinta dengan Sanjana. Kisah cinta Sanjana semakin menuai konflik ketika ia mengetahui bahwa polisi, terutama Inspektur Khan, ingin menangkap Shekhar karena terlibat dalam kegiatan kriminal.

7. Dilwale Dulhania Le Jayenge (1995)

Film kedua ini juga takkalah seru, Film India romantis ini mengisahkan Raj diperankan oleh Shah Rukh Khan dan Simran diperankan oleh Kajol pertama kali dipertemukan saat tengah liburan menggunakan kereta di Eropa.

Pertemuan tersebut bukanlah cinta pada pandangan pertama, tetapi ketika Simran memutuskan untuk kembali ke India dan melakukan pernikahan yang telah diatur oleh keluarganya, semuanya berubah.

Raj memutuskan untuk pergi ke India agar bisa menemui cinta sejatinya, Simran dan memenangkan hati keluarganya.

8. Kaho Naa… Pyaar Hai (2000)

Seorang penyanyi jalanan, Rohit (diperankan oleh Hrithik Roshan) dan putri seorang pria yang sangat kaya, Sonia (diperankan oleh Ameesha Patel) saling jatuh cinta.

Saat berada di kapal pesiar, mereka terpisah dari rombongan teman pesta mereka dan berakhir di pulau terpencil. Mereka hidup bahagia di pulau tersebut selama beberapa hari hingga akhirnya mereka diselamatkan.

Teman-teman Sonia membantu Rohit menjadikannya sebagai penyanyi papan atas sehingga mereka bisa menikah.

Tetapi sebelum dia mencapai tujuan ini, dia menemui ajal sebelum waktunya. Ayah Sonia mengirimnya untuk tinggal bersama sepupunya di Selandia Baru untuk mengatasi rasa patah hatinya.

Di Selandia Baru dia bertemu dengan Raj Chopra, pria yang terlihat persis seperti Rohit.

23 Link Download dan Nonton Film Gratis Full Movie Box Office, Indonesia, Korea, India, Anime, China, Thailand Hingga Hollywood

Nonton film menjadi hal yang banyak disukai masyarakat. Baik itu kalangan remaja maupun orang dewasa.

Bagi anda yang suka sekali nonton film namun malas ke bioskop, kami mememberikan alternatif untuk anda nontin tanpa harus keluar rumah.

Ada aplikasi, situ nonton streaming hingga download legal selain di Lk21 Layarkaca21 Indoxxi Ganool Bioskop Keren Samehada yang banyak dicari orang.

Dunia digital semakin maju terutama untuk nonton, download dan streaming film.

Kamu bisa streaming TV dan nonton movie film sepuasnya tanpa iklan, dengan koleksi yang sangat lengkap.

Koleksi film sangat lengkap mulai dari Indonesia, India, Thailand, sampai Hollywood. Hampir semua genre ada dan pengkategoriannya sehinggga memudahkan pencarian film yang ingin ditonton.

Bangkapos.com sediakan daftar situs download film dan aplikasai streaming terbaik yang legal dan juga menawarkan film-film gratis.

1. Viki

Viki (Viki)

Tak kalah dari situs-situs lainnya, Viki juga sangat menarik.

Viki merupakan aplikasi layanan streaming film yang bermarkas di Amerika Serikat. Viki juga adalah anak dari perusahaan eCommerse raksasa Jepang, Rakuten.

Aplikasi nonton film gratis satu ini berfokus pada drama-drama Asia terbaik, mulai dari drama Korea, drama China, dan masih banyak lagi.

Kamu juga bisa menikmati video musik dari grup K-Pop favoritmu.

2. Catchplay

Catchplay (Tangkapan Layar)

Catchplay merupakan aplikasi streaming film dan program TV yang paling update. Jadi, kamu tidak perlu takut ketinggalan film terbaru jika tidak punya waktu untuk pergi ke bioskop.

Kualitas yang diberikan juga sangat bagus, tidak kalah baik dari pemutaran di layar lebar.

3. Iflix

Iflix (Tangkapan Layar)

Iflix kamu bisa streaming TV, Film, dan berbagai program hiburan yang menarik.

Iflix juga sangat mudah diakses menggunakan tablet, smartphone, laptop, dan Smart TV.

Aplikasi nonton movie iflix menjadi pilihan tepat jika kamu mencari layanan streaming yang praktis dengan kumpulan program yang lengkap baik dari Indonesia maupun program hiburan internasional.

Di dalam layanan iflix, kamu dapat menemukan hampir semua genre film seperti comedy, drama, romance, horror, action, bahkan anime dan documentary.

4. Vidio

Vidio (Tangkapan Layar)

Siapa yang tak mengenal Vidio. Aplikasi streaming online ini jadi tempat terlengkap dengan variasi program berita, hiburan, sinetron, dan olahraga, semuanya lengkap tersedia di sini.

Kamu bisa menikmati siaran langsung pertandingan olahraga ataupun sinetron kesukaanmu melalui Vidio. Koleksi film Indonesia dan mancanegara berbagai genre yang ada di aplikasi ini sangat lengkap. Selain itu, terdapat juga serial drama menarik dari Korea, Thailand, Indonesia, Jepang dan China.

5. Viu

Viu (Tangkapan Layar)

Jika kamu suka menonton drama Korea atau mengikuti perkembangan filmnya, aplikasi Viu cocok untukmu.

Koleksi film dan drama dari Korea Selatan, Jepang, Thailand, Indonesia, hingga India sangat lengkap.

Terdapat kategori Viu Originals yang hanya bisa diakses melalui situs dan aplikasi resmi Viu.

Kamu bisa menonton semua koleksi film dan drama Asia dari laptop dan smartphone secara mudah dengan kualitas tinggi.

6. Genflix

Genflix (Tangkapan Layar)

Jika kamu ingin streaming layanan TV dan film Indonesia maupun Hollywood secara lengkap, Genflix merupakan jawabannya.

Bahkan, kamu bisa live streaming pertandingan sepakbola yang sedang berlangsung, lho. Kelebihan dari Genflix adalah koleksi konten dalam bahasa Jawa dan Anime yang lengkap. Menarik dan berbeda dari yang lain, kan?

Nah, setelah melihat rekomendasi aplikasi nonton movie yang direkomendasikan di atas, kira-kira mana yang akan jadi pilihan Toppers, nih?

Nonton Streaming Film Indonesia, Korea Hingga Hollywood Secara Legal, Bisa Download Juga Loh

7. Internet Archive

Bagi anda yang suka nonoton film tanpa ke bioskop Internet Archive jadi pilihan yang cocok. (Tangkapan Layar Internet Archive)

Bagi anda yang suka nonoton film tanpa ke bioskop Internet Archive jadi pilihan yang cocok.

Internet Archive merupakan situs penyedia film legal yang gratis. Dari mulai trailer, film layar lebar, film pendek, dan silent film yang dapat kamu download dalam bentuk torrents. Selain itu, kamu juga bisa menikmati koleksi musik dan buku.

8. Youtube

Ilustrasi Youtube (TribunWow.com/Rusintha Mahayu)

Kebanyakan orang sudah tahu dengan situs satu ini, ya itu adalah Youtube.

Situs web ini memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video

Mungkin situs yang satu ini adalah situs favorit bagi kebanyakan orang. Selain menyedikan berbagai video, YouTube juga gudangnya film-film Hollywood.

Jika kamu mencari lebih dalam lagi, kamu pasti akan menemukan channel yang memungkinkan kamu menontonnya secara gratis. Jika kamu penggemar film indie, YouTube juga merupakan sumber film terbesar.

9. Retrovision

Retrovision (Tangkapan Layar Retrovision)

Situs penyedia film legal terbaik yang menawarkan film gratis berikutnya adalah Retrovision.

Dengan mudah kamu dapat men-download film berdasarkan kategori. Pasalnya, tampilan situs ini sangat user-friendly.

Film diarsipkan ke dalam berbagai kategori populer seperti Petualangan, Komedi, Crime, Kartun, Sci-Fi, Horror, Perang, Drama, dan Western.

Jika kamu ingin mencari semua konten di satu tempat, cukup tekan tombol All Film.

10. MoviesFoundOnline

MoviesFoundOnline (Tangkapan Layar MoviesFoundOnline)

MoviesFoundOnline merupakan sebuah situs legal yang menyediakan jasa agar kamu bisa mengunduh film

Di MoviesFoundOnline, kamu dapat mengunduh film independen, acara TV, stand-up comedy, film pendek untuk dokumenter, dan lainnya secara gratis.

Selain itu, kamu juga bisa langsung melakukan streaming video jika nggak mau repot men-download.

11. Krackle

Simak duel film horor, Ratu Ilmu Hitam & Perempuan Tanah Jahanam. Dua film ini adalah kabar baik bagi film genre horor di Indonesia. (Rapi Films)

Sama halnya dengan Internet Archive, Krackle merupakan situs penyedia film gratis lainnya.

Sebagai situs yang dimiliki oleh Sony, sebagian besar film krackle memiliki hak cipta dan Sony memiliki banyak koleksi film yang mengagumkan.

Krackle juga menawarkan banyak film populer dan acara TV yang mungkin tidak akan kamu temukan di tempat lain.

12. Open Culture

Daftar 9 Film Indonesia yang tayang pada bulan Oktober 2019 (Instagram)

Open Culture adalah situs penyedia film legal yang menawarkan film berkualitas tinggi dari seluruh dunia.

Selain film, Open Culture juga menyediakan kursus online gratis, e-books, buku audio.

Ada ribuan film yang dapat kamu unduh secara gratis.

13. PopcornFlix

Poster Film Martabak Bangka (Instagram@martabakbangkamovie)

Popcornflix adalah layanan gratis dan legal dan konten ini bisa dibilang lebih baik, atau setidaknya kontennya lebih populer dan mudah dikenali.

Koleksi filmnya termasuk True Grit, The Honeymooners, The Girl Who Kick the Hornet's Nest, dan Iron Man.

Layanannya juga menawarkan banyak acara TV, di antaranya kartun populer seperti Inspector Gadget dan Sonic the Hedgehog.

Situs penyedia film legal berikutnya adalah PopcornFlix. Situs ini menawarkan streaming film gratis, ada ribuan film yang tersebar di beberapa kategori seperti drama, aksi, komedi, horor, dan lainnya.

PopcornFlix juga memiliki semua film asli dari National Geographic dan banyak film dokumenter alam yang sangat menakjubkan dan wajib untuk ditonton.

14. Classic Cinema Online

Kevin Hart, Dwayne Johnson, Jack Black, dan Karen Gillan dalam film Jumanji: The Next Level. (Sony Pictures Entertainment)

Sesuai namanya, Classic Cinema Online ditujukan buat kamu penggemar berat film klasik.

Website ini menawarkan fitur pencarian film yang sangat bagus yang membuat kamu dapat dengan mudah memilih genre dengan cepat tanpa ribet.

15. Hulu

Film live action Aladdin. (Instagram @disneyaladdin)

Hulu juga penyedia film legal, meski tidak sepenuhnya gratis. Kamu harus berlangganan untuk dapat mengakses film sepuasnya.

Meski begitu, kamu masih bisa menikmati film secara gratis namun dengan konten yang terbatas.

16. Public Domain Torrents

Film Stuber yang dibintangi Iko Uwais (instagram iko.uwais)

Public Domain Torrents adalah situs penyedia film legal yang dapat kamu download sebagai file torrent yang memiliki hak cipta dan sepenuhnya legal.

Website download film gratis ini menyediakan film-film lama dan klasik yang bisa kamu nikmati.

17. Amazon Prime Video

Amazon Prime Video (Amazon)

Sejak 2006, Amazon memiliki layanan streaming bernama Amazon Prime Video.

Aplikasi ini menyediakan banyak banget judul film dan series yang bisa kamu saksikan.

18. GoPlay

Poster film Contagion dan Outbreak. Film tentang pandemi global. (IMDb)

Tak jauh berbeda dengan situs, link dan aplikasi lainnya, GoPlay merupakan layanan streaming film terbaru dari Gojek.

Layanan ini ditujukan untuk kamu yang suka streaming film-film terbaik.

Konten dari GoPlay memang nggak sebanyak aplikasi streaming lainnya. pasalnya, aplikasi ini baru dirilis pada akhir 2019 lalu, akan tetapi ada salah satu keunikan dari GoPlay adalah terhubung dengan aplikasi Gojek.

Dengan terhubungnya dengan gojek, tentu menyediakan berbagai promo menarik jika kamu juga menggunakan layanan seperti GoPay.

19. Amazon Prime

Komikmanga (Komikmanga.com)

Amazon Prime memiliki koleksi anime lengkap untuk beberapa anime kamu juga bisa menikmatinya dengan berlangganan Amazon prim saja.

Situa ini stream baru yang berhasil menggaet hati para penggemarnya.

Ia membuat anime original adaptasi manga berjudul Vinland Saga yang sangat keren.

20. Ponimu

Klikmanga (Klikmanga.com)

Siapa yang tak tahu situs anime legal yang satu ini, yang memiliki banyak koleksi anime dari A hingga Z dan yang paling penting adalah Sub Indonesia.

21. Sushiroll (Genflik)

Naruto X Boruto Ninja Tribes Telah Dirilis (infokomputer.grid.id)

Berikutnya adalah sushiroll. Sushi roll adalah sebuah perusahaan dibawah naungan Genflix (Indosat). Selain kamu bisa menikmati anime dengan subtitle Indoensia, kamu bisa melihat semua episode 1 setiap judul anime di situs ini secara gratis. Untuk masalah koleksi, situs ini memiliki judul-judul ternama seperti Boku no Hero Academia maupun Dr.Stone. Jadi bisa dikatakan koleksi Sushiroll cukup baru.

22. Crunchyroll

One Piece (One Piece)

Situa yang tak kalah populer lainnya ialah Crunchyroll.

situs ini bukan hanya sekadar menyajikan fitur streaming anime, akan tetapi kalian semua juga bisa ikut mengobrol bersama kawan-kawan dengan hobi yang sama di forum milik Crunchyroll.

Crunchyroll sangat memanjakan penggunanya. Pasalnya, bisa diakses aplikasi android.

23. Hulu

Film Okko's Inn (2018) (IMDb)

Hulu menyajikan tayangan anime online untuk kalian.

Tayangannya pun bervariasi antara yang menggunakan subtitle dan dubbing.

Kamu dapat memilih sendiri film kesukaan kamu di situs ini.

