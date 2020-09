Sejarawan Ungkap Awal Mula Minuman Beralkohol Masuk ke Bangka: Hindia Belanda Punya Gudang Candu

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Konsumsi minuman beralkohol saat ini semakin merebak kemana-mana bahkan dijual bebas di pasaran.

Namun taukah dari mana awalnya minuman beralkohol bisa masuk ke Bangka Belitung?

Menurut, sejarawan Bangka, Ahmad Elvian, awalnya bermula dari pekerja tambang timah Tionghoa yang didatangkan pemerintah Hindia Belanda ke Bangka di samping memperoleh gaji sesuai kontraknya sekitar 7 dolar Spanyol per kepala dan mereka mendapatkan pembagian jatah beras 100 kati atau 62,5 kg per bulan per penambang.

"Karena konsumsi beras satu penambang rata -rata hanya mengkonsumsi tidak sampai setengah pikul beras per bulan, maka sisa beras mereka tukarkan lagi dengan uang dan barang kebutuhan hidup sehari hari," kata Elvian kepada Bangkapos.com, Selasa (8/9/2020).

Dia menyebutkan, sisa beras juga mereka gunakan untuk membuat ciu atau arak untuk dikonsumsi dan untuk upacara. Dalam catatan sejarah di pulau Bangka, Pemerintah Hindia Belanda melegalkan beberapa usaha dan bisnis yang menyimpang dalam pandangan dan konteks budaya Bangka, seperti penjualan Candu, minuman keras, perjudian dan juga pelacuran.

"Pemerintah Hindia Belanda mendapatkan banyak keuntungan dari bisnis di atas. Dalam Algemen Verslag Der Residensie Banka Over Het Jaar 1851, Bundel Bangka Nomor 42, dinyatakan bahwa Pemerintah Hindia Belanda Pada Tahun 1851 mendapatkan penghasilan dari penjualan Candu sebesar 53.000 gulden, Rumah Judi 4.305 gulden, Po dan Topho atau rumah pelacuran sebesar 9.200 gulden, dan dari minuman keras menghasilkan sebesar 5.680 gulden," jelasnya.

Menurutnya, Pemerintah Hindia Belanda memang melegalkan bisnis-bisnis di atas, bahkan Pemerintah Hindia Belanda juga memiliki gudang Candu (Opiumregie) di Pangkalpinang.

