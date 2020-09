Ketahui Efek Kelebihan Garam bagi Jantung

BANGKAPOS.COM -- Terlalu banyak mengonsumsi garam bisa berakibat buruk pada kesehatan, di antaranya meningkatkan tekanan darah dan penyakit jantung.

Di samping itu, asupan garam harian yang tinggi berkaitan dengan kualitas tidur kita di malam hari.

American Heart Association merekomendasikan konsumsi maksimal 2.300 mg natrium per hari atau sekitar satu sendok teh garam.

Tetapi, disarankan kita mengonsumsi 1.500 sodium per hari untuk kesehatan yang lebih optimal.

Menurut US Food and Drug Administration, sebagian besar orang mengonsumsi garam lebih dari yang dianjurkan (rata-rata 3.400 mg natrium per hari).

Kurangi konsumsi garam jika memiliki penyakit jantung

Konsumsi garam yang tinggi dapat menyebabkan tekanan darah tinggi atau hipertensi.

Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memicu gangguan jantung.

Menurut Dr. Sandra Darling, DO, MPH, dokter di Cleveland Clinic Wellness Institute, jika kita menderita hipertensi atau penyakit jantung, kita perlu membatasi konsumsi garam kurang dari rekomendasi harian normal.

"Idealnya Anda harus mengonsumsi kurang dari 1.500 mg sodium setiap hari untuk menjaga tekanan darah," kata Darling.