Hubungan Cintanya dengan Anak Bupati Musi Rawas Kandas, Fatin Shidqia Ungkap Alasan

BANGKAPOS.COM--Lama tak muncul, Fatin tiba-tiba mengabarkan kalau dirinya sudah tidak menjalin asmara lagi dengan anak Bupati.

Penyanyi Fatin Shidqia Lubis menyatakan hubungan asmaranya dengan Septrian Nugraha Gunawan telah kandas.

Septrian merupakan anak dari Bupati Musi Rawas Hendra Gunawan.

Sambil malu-malu, Fatin mengungkapkan hal tersebut saat menjadi bintang tamu program acara Okay Bos.

"Sudah tidak say, sudah tidak say," kata Fatin seperti dikutip Kompas.com dari tayangan YouTube TRANS7 OFFICIAL, Kamis (10/9/2020).

Putusnya hubungan Fatin dengan Septrian ternyata terjadi di tengah tahun 2020 ini.

Fatin tidak menjelaskan kenapa hubungannya itu bisa kandas.

Hanya saja, Fatin menegaskan ia menyelesaikannya dengan cara yang baik-baik.

"Alhamdulillah putusnya baik-baik, jadi masih berteman dengan baik," ujar Fatin.

Saat ditanya kapan rencana menikah, Fatin pun menjawabnya dengan santai.

"Masih belum, aku harus kuliah dulu kak, gitu-gitu," ujar Fatin.

Lebih lanjut, Fatin mengaku tidak ada seseorang yang mengisi hatinya.

Lepas dari asmara, Fatin menegaskan akan lebih fokus kepada kariernya dibandingkan hubungan asmara.

"Justru lagi benar-benar lagi pengin prioritaskan ke kerjaan si," kata Fatin.

