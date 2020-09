Suzuki New Carry Pick-Up Andalan Pengusaha Bangka Belitung di Tengah Pandemi

PT Jagorawi Motor menyediakan New Carry Pick-Up bagi para pengusaha di Bangka Belitung.

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Sektor otomotif diharapkan menjadi industri yang dapat mendorong kembali pergerakan ekonomi di tengah situasi pandemi ini. Satu diantaranya melalui segmen kendaraan niaga.

Para pengusaha kecil dan menengah sebagai pengguna kendaraan niaga menjadi andalan para pengusaha untuk tetap menggerakkan ekonomi rakyat dalam kondisi seperti ini.

Untuk itu, PT Jagorawi Motor selaku Authorized Dealer Mobil Suzuki memberikan kontribusi dengan menyediakan New Carry Pick-Up bagi para pengusaha di Bangka Belitung.

Untuk harganya, PT Jagorawi Motor memberikan harga yang terbaik untuk para pengusaha yaitu mulai Rp120 jutaan atau DP mulai Rp8 jutaan saja.

Selain harga yang terbaik konsumen juga masih mendapatkan free angsuran selama dua kali dan emas logam mulia.

"Kami memberikan kemudahan bagi para pengusaha di Bangka Belitung yang ingin memiliki mobil Suzuki New Carry Pick Up dengan DP mulai Rp8 jutaan saja," ungkap Marketing Support PT Jagorawi Motor, Pompi.

Adapun beberapa keunggulan dari Suzuki New Carry Pick Up, yaitu mesin New Carry memiliki mesin baru K15B.

Mesin yang sama dengan mesin yang dipakai All New Ertiga ini mampu menyemburkan tenaga 97 ps @5.600 rpm dan torsi 135 Nm @4.400 rpm. Itu membuatnya tangguh di berbagai kondisi jalan dan irit bahan bakar.

Kemudian, fitur immobilizer bekerja jika adanya kesamaan pin pada kunci dan rumah kunci, sehingga kendaraan aman dari pencuri. Immobilizer menjadi fitur unggulan yang belum dimiliki kendaraan pick up lainnya.

Dimensi Carry terbaru lebih besar dengan ukuran panjang 4.195 mm, lebar 1.765 mm, dan tinggi 1.910 mm. Volume bak yang dimiliki Carry lebih panjang 45 mm, lebih lebar 10 mm dibanding kompetitornya.

As roda pada kendaraan ini berada di atas, menjadikan pick up All-New Suzuki Carry tidak mudah mentok antara dek dan ban ketika membawa beban yang berat.

Ruang kabin Suzuki New Carry Pick Up didesain lebih lega dan dapat memuat hingga tiga penumpang. Ruang kaki terasa lebih luas dan split seat dengan jok tebal. Penempatan tuas perseneling yang tepat berada di bawah dasbor membuat ruang dalam kendaraan ini makin terasa longgar. Pick up baru ini juga dilengkapi dengan AC, Electric Power Steering (EPS), head unit 1Din (optional)

"Jangan lupa kunjungi juga pameran kami Toko Neneng khusus hari Rabu dan Sabtu saja, sedangkan di Transmart Pangkalpinang setiap hari. Dapatkan hadiah tambahan khusus Anda yang deal atau membeli mobil saat pameran berlangsung," tambah Pompi.

Pemesanan dan informasi spesifikasi lebih lengkap, dapat menghubungi Showroom Suzuki PT Jagorawi Motor terdekat di Jalan Raya Koba Pangkalanbaru, telp. (0717) 437009 / 439899, Jalan Soekarno Hatta (Masa Jaya Motor), Jalan Jenderal Sudirman (Depan Mall Puncak), telp. (0717) 437998. Wilayah Sungailiat, Jalan Raya Kenanga Sungailiat (Depan Lapangan Basket YPK) telp. (0717) 9104151, Wilayah Belitung Jalan Jenderal Sudirman Air Raya Tanjungpandan, telp. (0719) 9222888 / 9222188.

