TIGA Penelitian Dosen STISIPOL Pahlawan 12 Lolos Seleksi Seminar ICETOBE-2020

BANGKAPOS.COM - Tiga penelitian dosen STISIPOL Pahlawan 12 Sungailiat Bangka akan diseminarkan pada seminar internasional The International Conference on Enviromental and Technology of Business and Education on Post Covid-19 (ICETOBE -2020).

Seminar ini digelar secara daring oleh Universitas Dian Nusantara Jakarta pada 26 September 2020.

Ada sejumlah negara yang ikut dalam seminar ini, di antaranya Malaysia, Rusia, Maldives dan Australia.

Ketua STISIPOL Pahlawan 12 Darol Arkum menjelaskan tiga tema penelitian tersebut.

Penelitian pertama oleh Shulby Yozar Ariadhy, Gusmulyana dan Ida Royani Damayanti dengan judul “Insight Of The Academic Community Concerning Activitoes Of Bangka Regency’s Environmental Public Relations Campaign Towards Forming Positive Approaches Schools In The Bangka Area” .

Penelitian yang kedua oleh Agung Ferianda dan Ferdiana dengan judul “Pangkalpinang City Tourism Communication Strategy In Promoting The Potential Of Lempah Kuning As Gastronomic Toursm In The New Normal Era”.

Penelitian ketiga oleh Suryani dan Septiar Andrilaransyah “Development Communication in Monitoring and Media Cooperation (Study on Development Coverage of Bangka Regency Goverment in Local Print Media”

Ketiga penelitian tersebut kata Darol membahas tiga hal yang berbeda.

Semuanya sangat menarik dan diharapkan mampu memberikan kontribusi yang baik pada dunia pendidikan tinggi dan daerah.

Penelitian pertama jelas Darol akan membahas tentang kampanye public relation tentang lingkungan di sekolah dasar.