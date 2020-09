Tiga Anak Tertular Covid-19 dari Ayahnya, Ada Penambahan 5 Kasus Positif Covid-19 di Pangkalpinang

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang dr Masagus Hakim mengatakan ada penambahan lima kasus positif Covid-19 di Pangkalpinang.

Lima kasus tersebut atas nama Ny. WL (34), warga yang berdomisili di Kecamatan Gerunggang, An. JoCHP (14), warga Kecamatan Gabek, An. MRHP (11), warga Kecamatan Gabek, An. JeCHP (16), warga Kecamatan Gabek, Tn. ES (55), berdomisili Kecamatan Tamansari.

Hakim menyebutkan, keempatnya akan menjalani masa karantina di gedung milik BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada, Kamis (10/9/2020).

Hakim menyebutkan, Ny WL (34), warga yang berdomisili di Kecamatan Gerunggang memiliki riwayat kontak erat dengan Tn.MW (pasien konfirmasi di Palembang), Ny WL menemani suaminya yang dirawat di rumah sakit dan dirawat sekamar dengan Tn MW.

Ny WL mulai menjalani karantina di gedung milik BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Kamis (10/9/2020).

An JoCHP (14), An. MRHP (11), An. JeCHP (16) warga Kecamatan Gabek itu merupakan anak dari Tn HP yang telah dinayatakan positif sebelumnya pada Senin (7/9). Ketiganya akan menjalani isolasi mandiri dengan pengawasan puskesmas setempat sejak, Kamis (9/9/2020).

Sementara itu, Tn ES (55) yang berdomisili Kecamatan Tamansari itu memiliki riwayat rapid tes reaktif, Tn ES merupakan asli Kota Medan. Tn ES mulai menjalani karantina di gedung milik BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Kamis (10/9/2020).

"Ketiga kasusnya memang terkonfirmasi atau terpapar oleh ayahnya, ketiga anak Tn HP dinyakan positif covid-19," kata Hakim kepada Bangkapos.com, Jumat (11/9/2020).

Dengan bertambahnya kasus positif covid-19 di Kota Pangkalpinang, total menjadi 90 orang.

"Total positif 95, positif sembuh atau selesai pemantauan 76, positif belum sembuh atau karantina 18, meninggal positif 1," sebutnya.

(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)