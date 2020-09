Chord dan Lirik Lagu 'Balikin' Karya Grup Band Slank Titik Awal Melawan Ketergantungan Akan Narkoba

BANGKAPOS.COM--Grup band SLANK merupakan satu diantara grup band legendaris di Indonesia.

Perjalanan bermusik grup band ini juga tidak luput dari gonta-ganti personil.

Sering bergonta-ganti personil Grup Band Slank tetap berusaha eksis ditengah dua personelnya Bimbim dan Kaka yang ketergantungan Narkoba kala itu.

Masuknya Abdee dan Ridho, Slank melanjutkan perjalanan bermusiknya.

Hasilnya album Tujuh yang dirilis Januari 1997 dengan tembang handal "Balikin".

Lagu "Balikin" memiliki kisah tersendiri, dimana Lagu ini menjadi titik awal Bimbim dan Kaka ingin kembali sehat dan lepas dari ketergantungan akan narkoba.

Sejak saat itu, hingga kini Slank berhasil menjadi salah satu musisi bersejarah dan dikenang serta berpengaruh sepanjang masa di Indonesia.

Selain itu Slank juga menyandang predikat Indonesia's Highest-Paid Music Star (bintang musik berbayaran termahal) pada tahun 2008 dan 2009 dengan honor Rp 500 Juta per show

Formasi terakhir yang dimulai dari album ke-7 Slank, terdiri dari Bimbim (drum), Kaka (vokal), Ivanka (bass), Ridho (gitar), dan Abdee (gitar).

Berikut kunci gitar dan lirik lagu Slank Balikin dikutip dari chordindonesia.com

G C D Em Mencintai kamu, bisa-bisa membunuh diriku C D G bikin patah hati trus langsung dicuekkin G C D Em Mencintai kamu, sama saja menggantung leherku C D G bikin sakit hati trus langsung ditinggalin C Am D G Balikin oh balikin hati gue kayak dulu lagi C Am D elo harus tanggung jawab kalau gue nanti, nanti mati G C D C Balikin oh oh balikin kehidupanku yang seperti dulu lagi G C D C Balikin oh oh balikin kebebasanku yang seperti dulu lagi [Intro] G G C D Em Mencintai kamu, bikin dompet gue kebobolan C D G hidup nggak keurus sibuk ngeladeni kamu G C D Em Mencintai kamu, jadi nggak doyan sama makan C D G badan gue kurus capek melayani kamu C Am D G Balikin oh oh balikin body gue kayak dulu lagi C Am D elo bakal kena tanggung jawab kalo gue sampe, sampe mati https://www.chordindonesia.com/chord-slank-balikin G C D C Balikin oh oh balikin kehidupanku yang seperti dulu lagi G C D C Balikin oh oh balikin kebebasanku yang seperti dulu lagi [Intro] G G C D Em Mencintai kamu, sama juga di dalam penjara C D G Hilang kebebasan kebanyakan aturan G C D Em Mencintai kamu, enggak enggak pernah dipercaya C D G Ngebohong salah jujur malah tambah salah C Am D G Balikin oh oh balikin kebebasan kayak dulu lagi C Am D Elo nyesel karna tanggung jawab kalo gue nekat pingin mati G C D C Balikin oh oh balikin kehidupanku yang seperti dulu lagi G C D C Balikin oh oh balikin kebebasanku yang seperti dulu lagi G C D C Balikin oh oh balikin kehidupanku yang seperti dulu lagi G C D C Balikin oh oh balikin kebebasanku yang seperti dulu lagi [Coda] G





(Bangkapos.com/Zulkodri)