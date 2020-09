Festival Go Fox Vaganza Jadi Pilihan Tepat untuk Menjajal Kuliner Kota

Festival kuliner Go Fox Vaganza, di Fox Harris Hotel dengan berbagai sajian menu makanan dan minuman.

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Bagi Anda pecinta kuliner, Fox Harris Hotel menjadi pilihan tepat untuk menjajal kuliner.

Bertemakan Festival Go Fox Vaganza yang menjadi ikon festival kuliner terbaru di Fox Harris Hotel, pihaknya menyajikan berbagai jenis kuliner dari penjuru daerah dengan cita rasa dan racikan bumbu khas daerah asalnya.

Adapun beberapa jenis menu makanan yang disajikan, mulai dari makanan pembuka hingga berbagai jenis makanan dan minuman.

Festival kuliner Go Fox Vaganza, di Fox Harris Hotel dengan berbagai sajian menu makanan dan minuman. (Bangkapos.com/Sela Agustika)

Nasi Jinggo menjadi menu andalan yang disajikan pihaknya, yakni dengan konsep tradisional dimana nasi ini dibungkus menggunakan daun simpur dengan campuran lauk pauk yang kemudian di bakar.

Sementata itu, beberapa menu lainnya yang disajikan, yaitu Laksa Singapore, Bakso Malang, Shabu, kwetiaw, nasi goreng dan berbagai menu lain yang tentunya menggoda selera Anda.

"Makanan yang kita sajikan disini lebih menampilkan makanan dengan bumbu atau bahan yang memang asli dari daerah asal makanan ini, seperti kita menyajikan Laksa Singapore ini khsus bumbunya memang kita jamin asli menggunakan bahan yang sama dan rasanya juga kita jamin sama," jelas Chef Fox Harris Hotel, Bima Saputra.

"Jadi jika ingin menikmati makanan laksa Singapore ataupun makanan daerah lainnya tidak perlu jauh-jauh datang ke daerah asalanya karena disini kita menyajikan sama dengan aslinya terutama dari sisi bumbunya tanpa ada pengurangan," ungkap Bima.

Dengan harga normal Rp120.000/net, pengunjung bisa menikmati sajian makanan sepuasnya atau All You Can Eat.

Namun khusus bulan September, pihaknya mengadakan promo diskon 50 persen dari harga normal Rp120.000/net.

Tak hanya itu, bagi yang ulang tahun di bulan September, pihaknya juga memberikan fasilitas free untuk bisa menikmati hidangan yang telah disajikan dengan dibuktikan identitas pengunjung.