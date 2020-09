BANGKAPOS.COM - TRENDING Spoiler One Piece Chapter 990, Ramalan Basil Hawkins dan Misteri Penghianatan X Drake

Rasa penasaran penggemar akan pertempuran Big Mom vs Kru Bajak Laut Topi Jerami rupanya mesti ditahan di manga One Piece Chapter 990.



Dalam chapter 989 sebelumnya, Luffy bersama sejumlah krunya bersiap-siap bertempur melawan Big Mom.



Kali ini, Chapter 990 bakal lebih menyoroti salah satu generasi terburuk alias supernova Basil Hawkins.



Hawkins merupakan salah satu anggota dari Bajak Laut Binatang Buas pimpinan Yonko Kaido.

Dari spoiler tersebut, Basil Hawkins memprediksi "Seseorang memiliki tingkat kelangsungan hidup satu persen sampai besok."



Sementara spoiler tidak mengungkapkan apa artinya. Hanya saja disebutkan bahwa Queen dan Who's Who sedang merencanakan untuk membunuh X Drake, yang juga salah satu generasi terburuk bersama Hawkins



Sangat mungkin bahwa X Drake sadar akan rencana ini. Sebab dalam chapter sebelumnya, penggemar melihat dua kapten supernova tersebut saling bekerja sama.

Mereka bahkan berjuang melawan Soba Mask Sanji di Bathhouse.



Hawkins meramalkan ini bisa berarti bahwa dia memberi tahu X Drake bahwa dia dalam bahaya besar melawan sekutu mereka.

Spoiler Chapter 990 ini tampaknya mengonfirmasi teori penggemar bahwa X Drake adalah pengkhianat dalam tim Kaido.

Queen The Plague dan Who's Who belum menyadari bahwa mantan marinir itulah yang membantu Trafalgar Law melarikan diri.



Selain plot pembunuhan X Drake, Perospero dan Marco The Phoenix akan muncul dalam Chapter 990.



Akankah kedatangan Perospero di Onigashima menghentikan pertarungan antara Big Mom dan sejumlah anggota Topi Jerami?



Jika spoilernya akurat, ini akan menjadi pertama kalinya penggemar melihat buah dari aliansi yang dibentuk oleh putra tertua Big Mom dan tangan kanan Shirohige.



One Piece 990 bisa dinikmati mulai tanggal 13 September 2020.