27 Rekomendasi Drama Korea Romantis Terbaik, Bisa Ditonton Gratis dan Streaming di Link Ini

BANGKAPOS.COM - Jika membahas tentang Drama Korea atau drakor tentu tak ada habisnya. Banyak film yang menarik dengan alur cerita yang berbeda-beda membuat banyak penggemar.

Banyak film drama korea terbaik tahun 2020 saat ini, Bangkapos.com merekomendasikan puluhan drakor terpopuler untuk kamu.

Jika kamu bingung ingin menonton film korea yang menarik, berikut 27 drakor yang wajib kamu tonton, ada A Werewolf Boy, The World of The Married, Extracurricular, Goblin hingga Itaewon Class



1. It’s Okay to Not Be Okay

dibintangi oleh Kim Soo Hyun dan Seo Ye Ji.

Sinopsis: Sebuah kisah tentang seorang pria yang bekerja di bangsal kejiwaan dan seorang wanita dengan gangguan kepribadian antisosial, yang merupakan penulis populer buku anak-anak.

Moon Kang-Tae (Kim Soo-hyun) bekerja di bangsal psikiatris. Tugasnya adalah menuliskan kondisi pasien dan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga, seperti jika pasien berkelahi atau mereka melarikan diri.

Dia hanya menghasilkan sekitar 1,8 juta won (~$1,600 USD) sebulan. Sementara itu, Go Moon-young (Seo Ye-ji) adalah penulis sastra anak-anak yang populer, tetapi dia sangat egois, sombong, dan kasar.

2. The King: Eternal Monarch

The King: Eternal Monarch yang paling banyak ditonton. Drama yang diperankan oleh Lee Min Ho dan Kim Go Eun memang bagus banget.

Film in bercerita tentang seorang kaisar Korea bernama Lee Gon (Lee Min-ho) yang mencoba untuk menutup pintu ke dunia paralel yang dibuka oleh iblis yang dilepaskan oleh dewa ke dunia manusia dan seorang detektif bernama Jung Tae-eul (Kim Go- eun) yang mencoba melindungi banyak orang dan seseorang yang ia cintai.

3. The Ballot

Juli 2020 akan dibuka dengan drama The Ballot produksi stasiun KBS. Drama ini menjadi comeback-nya idol Nana After School.

Ia berperan jadi Goo Se Ra, wanita miskin, tetapi memiliki kepribadian ceria sehingga sangat terkenal di kantor tempatnya bekerja.

Di sisi lain, Seo Kong Myung yang diperankan Park sung Hoon adalah seorang PNS yang berkarakter dingin.

Keduanya akhirnya terlibat untuk melawan pejabat korup.

4. Into The Ring

Dibintangi Nana, Park Sung Hoon, Yoo Da In, Han Jun Woo, dan Ahn Nae Sang, Into The Ring tayang perdana pada 1 Juli lalu setiap Rabu dan Kamis di KBS2.

Drama Korea ini mengisahkan komedi romantis seputar kantor. Berkisah tentang Goo Se Ra (Nana) yang terlibat dalam masalah orang, mengajukan keluhan, datang dengan solusi, dan menemukan cinta di kantor wilayah setempat.

Park Sung Hoon yang memerankan Seo Gong Myung, adalah pegawai negeri yang bermain sesuai peraturan.

5. Elegant Friends Elegant Friends

Drama JTBC ini disebut-sebut bakal seperti drama Sky Castle.

Drama Korea ini menjadi comeback-nya aktor Yoo Jun Sang dan Song Yoon Ah.

Drama ini berkisah tentang kasus pembunuhan di sebuah kota, yang kebanyakan penghuninya adalah pasangan di usia 40-an.

Salah satu pasangan yang tinggal di sana adalah Ahn Goong-Cheol (Yu Jun-Sang) dan Nam Jung-Hae (Song Yoon Ah).

Kehidupan mereka awalnya damai. Namun, karena ada pembunuhan, maka hari-hari damai mereka pun mulai terusik.

6. To All The Guys Who Loved Me

Dibintangi oleh Hwang Jung Eum, Yoon Hyun Min, Seo Ji Hoon, Choi Myung Gil, dan Jo Woo Ri, drama Korea ini tayang perdana pada 6 Juli 2020 mendatang, setiap Senin dan Selasa di KBS2.

To All The Guys Who Loved Me mengisahkan komedi romantis tentang seorang wanita yang menyerah akan cinta dan pernikahan setelah berulang kali mengalami patah hati.

Hingga akhirnya, dia menyimpulkan bahwa semua pria sama saja. Tetapi, kemudian dua pria yang sangat berbeda datang dalam hidupnya dan terlibat pertarungan untuk memenangkan hatinya.

7. The Good Detective

Dibintangi Son Hyun Joo, Jang Seung Jo, dan Lee Elijah, The Good Detective tayang perdana pada 6 Juli 2020, setiap Senin dan Selasa di JTBC

Drama penyelidikan kejahatan ini menceritakan seorang detektif yang pantang menyerah untuk mengungkap kebenaran, dan itu menggambarkan dunia sebenarnya seorang detektif yang ingin menangkap penjahat apapun yang terjadi.

8. She Knows Everything

Drama Korea ini dibintangi oleh Kang Sung Yun, Jo Han Sun, Park Shin Ah, dan Kim Do Wan.

She Knows Everything bakal tayang perdana pada 8 Juli 2020, setiap Rabu dan Kamis di MBC.

She Knows Everything merupakan drama misteri tentang pakar real estate bernama Lee Goong Bok (Kang Sung Yun) dan detektif In Ho Chul (Jo Han Sun).

Keduanya bekerjasama untuk mengungkap kebenaran dibalik kematian misterius di sebuah apartemen.

9. Was It Love?

Dibintangi Song Ji Hyo, Son Ho Jun, Song Jong Ho, dan Koo Ja Sung, Was It Love? bakal tayang perdana pada 8 Juli 2020, setiap Rabu dan Kamis di JTBC.

Drama komedi romantis yang menceritakan Noh Ae Jung (Song Ji Hyo) ibu tunggal sekaligus produser film yang sudah hidup sendiri selama 14 tahun.

Meskipun sudah menyerah pada romansa, dia tiba-tiba menemukan dirinya memulai babak kedua tak terduga dari kehidupan cintanya ketika empat pria yang sangat berbeda memasuki ceritanya disaat yang sama.

10. Graceful Friends

Drama Korea ini dibintangi Yoo Joon Sang, Song Yoon Ah, Bae Soo Bin, Han Da Gam, dan Kim Sung Oh

Episode perdana Graceful Friends bakal tayang pada 10 Juli 2020. Selanjutnya, tayang setiap Jumat dan Sabtu di JTBC.

Graceful Friends adalah drama misteri tentang sebuah pembunuhan yang terjadi di kota baru yang dihuni oleh pasangan menikah di usia 40an dan kisah-kisah teman lama setelah kehidupan sehari-hari mereka yang damai terganggu.

11. A Werewolf Boy

A Werewolf Boy merupakan film yang dibintangi Song Joong-ki dan mendapat respons yang cukup baik dari penontonnya.

Film ini berhasil ditonton 7 juta bahkan memecahkan rekor sebagai melodrama Korea tersukses sepanjang masa.

Film apik ini bercerita tentang seorang gadis bernama Sun Yi yang dibintangi Park Bo-young dan seorang pria bernama Chul Soo yang dibintangi Song Joong-ki.

Dalam filmnya diceritakan bahwa Sun Yi sakit-sakitan, sampai akhirnya harus dipindahkan ke desa yang berudara segar, agar mempercepat kesembuhannya.

Dalam film ini, aksi Song Joong-ki begitu mengagumkan. Para pecinta K-Pop pastinya tak pernah bosan menyaksikan film satu ini

12. Hospital Playlist

Di posisi tiga ada Hospital Playlist yang kental dengan cerita persahabatannya. Drama yang dibintangi oleh Jo Jung Suk ini memang bagus.

Sinopsis Hospital Playlist Hospital Playlist adalah sebuah drama tentang chemistry persahabatan lima karakter yang saling memahami hanya melalui tatapan mata.

Mereka menjalani hidup dengan cara sederhana tetapi istimewa dan menjadi saksi kelahiran serta kematian dari banyak nyawa di sebuah rumah sakit.

Drama ini memiliki genre medis humanistik yang mengisahkan tentang kisah para dokter dan pasien di ruang gawat darurat.

Hospital Playlist bakal menampilkan empat pemeran utama pria dan satu pemeran utama wanita. Keempat pemeran utama pria yang akan bermain dalam drama ini adalah aktor Jung Kyung Ho (Joo Hwan), Jo Jung Seok (Ik Joon), Kim Dae Myung (Seok Hyung) dan Yoo Yeon Seok (Jung Won).

Mereka akan beradu peran dengan aktris Jeon Mi Do (Song Hwa). Kelima orang tersebut merupakan sahabat yang masuk di Universitas Kedokteran di tahun yang sama, yakni tahun 1999. Kini, kelima sahabat tersebut juga bekerja di sebuah rumah sakit yang sama.

13. Mystic Pop-Up Bar

Menempati posisi keempat, Mystic Pop-Up Bar diadaptasi dari webtoon dengan judul yang sama. Drama ini bahkan berhasil menempati posisi Netflix top 10 di Taiwan

Mystic Pop-up Bar menceritakan kisah Wol-ju (Hwang Jung-eum) seorang pemilik bar temporer misterius yang berusia 500 tahun.

Untuk tetap bertahan hidup, Wol-ju harus menyelesaikan masalah dari 10 ribu orang yang berbeda, sehingga ia tidak lenyap dan jatuh ke neraka

14. Crash Landing On You

Crash Landing On You menempati posisi kelima sebagai drama yang paling banyak ditonton tahun ini. Sudah nonton belum?

Drama komedi romantis ini menceritakan kisah tentang Yoon Se Ri (Son Ye Jin) yang merupakan seorang pewaris dari keluarga kaya di Korea Selatan. Dalam sebuah insiden, paralayang yang Yoon Se Ri gunakan harus mendarat di Korea Utara karena terpaan angin kencang

15. Itaewon Class

Posisi keenam diisi oleh Itaewon Class yang sempat viral di media sosial. Drama ini dibintangi oleh Park Seo Joon dan Kim Da Mi

Itaewon Class akan menceritakan kisah sekelompok anak muda yang keras kepala dan pemberani yang mencoba bangkit dari dunia yang mereka anggap tidak adil. Dunia tersebut merupakan sebuah lingkungan di daerah Itaewon, Seoul, tempat mereka membuka bisnis makanan.

16. Hi Bye Mam

Dijamin bikin mewek, drama Hi Bye Mama yang diperankan oleh Kim Tae Hee ini berhasil menempati posisi ketujuh

Hi Bye, Mama! Berkisah tentang seorang perempuan hamil bernama Cha Yoo-Ri (Kim Tae-Hee) yang meninggal 5 tahun lalu pada sebuah kecelakaan tragis. Pada saat genting, ia meminta dokter menyelamatkan anak yang ada dalam kandungannya.

17. Extracurricular

Buat kamu yang suka genre crime pasti suka nonton Extracurricular yang berhasil menempati posisi kesembilan sebagai drama paling laris.

Extracurricular menceritakan seorang siswa berprestasi yang menyimpan rahasia kelam tentang kehidupannya. Disutradarai oleh Kim Jin Min, serial drama yang dirilis tahun 2020 ini mengisahkan tentang kemelut hidup yang dihadapi seorang siswa SMA bernama Oh Ji Soo ( Kim Dong Hee)

18. Goblin

Goblin berhasil menjadi drama yang paling banyak ditonton di Netflix tahun ini. Menempati posisi kedelapan, drama yang diperankan oleh Gong Yoo dan Kim Go Eun ini tayang perdana tahun 2016

Goblin berkisah tentang Jenderal Kim Shin yang dikutuk menjalani kehidupan abadi di bumi sebagai seorang Goblin. Korea Selatan di era Dinasti Goryeo, seorang jenderal bernama Kim Shin ( Gong Yoo) dituduh berkhianat oleh Raja Muda (Kim Min Jae) yang iri dengan keberhasilannya

19. The Innocent Man

Drama yang berfokus pada kisah seorang yang pernah dikhianati seorang kekasih dan menginginkan pembalasan dendam pada kekasihnya tersebut membuat drama ini begitu menarik untuk disaksikan.

Lewat drama sepanjang 20 episode ini, penonton dapat melihat sisi lain dari Song Joong-ki yang berperan sebagai pria licik yang penuh dendam. Meski demikian, sosok Song Joong-ki teap terlihat cute dan tak menghilangkan pesona dirinya.

20. Obstetrics & Gynecology Doctors

Dalam drama ini sosok Song Joong-ki begitu menggumkan saat menjadi seorang dokter. Jalan ceritanya dikemas dengan begitu apik, sehingga membuat penontonnya tak pernah bosan.

Seperti judulnya, kisahnya berkisar tentang tim dokter yang bekerja di bagian kebidanan dan ginekologi. Dalam drama ini Song Joong-ki memerankan tokoh Ahn Kyeong-woo, dokter magang yang belum punya banyak pengalaman.

21. Descendants of The Sun

Drama Korea satu ini cukup fenomenal dan menjadi drama paling disukai. Bagaimana tidak, drama yang sukses besar ini memang diambil Song Joong-ki tepat setelah ia menyelesaikan masa wajib militernya tahun 2015 lalu. Menariknya lagi, drama ini membawa Song Joong-ki dan Song Hye-kyo berakhir kepelaminan.

Drama dengan 16 episode tersebut menceritakan Song Joong-ki berberperan sebagai Yoo Si-jin, kapten pasukan khusus Korea Selatan yang ditugaskan ke Urk. Perannya tersebut berhasil membuat para wanita meleleh. Ketampanannya meningkat dan benar-benar menaggumkan.

22. The Battleship Island

The Battleship Island merupakan film yang diperankan Song Joong-ki di tahun 2017 silam. Film Korea dengan genre action ini membuat Song Joong-ki tampak begitu gagah dalam memerankan perannya. Film ini mengisahkan tentang perjuangan 400 orang Korea yang ingin melarikan diri dari Pulau Hashima karena mereka mendapat siksaan dan dijadikan pekerja paksa.

23. Sungkyunkwan

Sungkyunkwan Scandal adalah drama Korea yang tayang pada tahun 2010. Drama ini bergenre historical, romance, comedy menceritakan tentang kehidupan Kim Yun-he yang terpaksa menjadi seorang pelajar di Sungkyunkwan dengan menyamar menjadi laki-laki menggantikan saudara laki-lakinya yang terkena penyakit.

Drama yang diperankan Song Joong-ki satu ini cukup menarik untuk disaksikan. Pasalnya, Song Joong-ki menajdi sosok pria playboy. Wajahnya yang rupawan membuat dirinya sangat cocok memeran karakter tersebut.

24. Deep Rooted Tree

Deep Rooted Tree merupakan drama Korea yang tayang diangkat dari sebuah novel dan tayang pada tahun 2011 sialm. Drama Korea Song Joong-ki ini mengisahkan kehidupan Lee Do, yang kelak dikenal sebagai Raja Sejong dari Joseon yang ingin meresmikan huruf hangul agar rakyat biasa bisa membaca. Drama satu ini cukup menarik untuk disaksikan, selain aksi Song Joong-ki yang memukau, ceritanya juga tak membosankan.

24. Hearty Paws 2

Film sekuel ini jauh berbeda jika dibandingkan dengan film pertamanya pada tahun 2006 silam. Di mana penonton tak bisa menahan air matanya. Namun untuk sekuelnya ini dibuat lebih ringan sertai dibumbui komedi serta petualangan.

Film ini menceritakan seorang cowok bernama Dong Wook, ia terancam tak bisa masuk ke perguruan tinggi karena kerap sekali membolos. Hal ini disebabkan ketika anjing-anjingnya semakin banyak, ia begitu sibuk mengurusi anjing-anjingnya, hingga nilai-nilai sekolahnya semakin menurum. Ceritanya begitu menarik untuk diikuti, belum lagi aksi Song Joong-ki yang menggemaskan.

26. Penny Pinchers

Penny Pinchers merupakan film Korea yang dirilis pada 2011 ini mengisahkan sosok pria pengangguran yang yang diperankan Song Joong-ki. Dalam filmnya diceritakan bahwa meski sudah lulus kuliah, namun ia selalu gagal dalam mendapatkan pekerjaan. Bahkan buruknya, dia masih menggantungkan hidup pada kiriman orangtuanya. Keadaannya semakin terpuruk dengan tunggakan apartmen di mana tempat ia tinggal. Dalam kondisi tersebut, ia masih bisa memikirkan untuk berseng-senang dan bertingkah seperti playboy.

27. The World of The Married

Di tahun 2020 ini, The World of The Married sempat menjadi perbincangan hangat dan trending di berbagai platform sosial media.

Pasalnya, drama ini berhasil membuat para penontonnya naik pitam karena alur ceritanya yang sungguh menarik.

Drama ini bercerita tentang konflik kehidupan suami istri hingga terlibat perselingkuhan.

18 Link Download Film Korea, India, Jepang Sub Indo, Bisa Streaming

Bukan IndoXXI, Inilah 18 Link Download Film Korea, India, Jepang Sub Indo, Bisa Streaming

Banyak masyatakat saat ini memilih untuk berdiam diri di rumah. Hal ini tentu sangat menjenuhkan jika tidak ada aktivitas yang dilkukan.

Jika kamu bingung, kami mereferensikan 18 situs, link dan aplikasi nonton. Kamu bisa streaming, download dan nonton sepuasnya.

Nonton film menjadi hal yang banyak disukai masyarakat. Baik itu kalangan remaja maupun orang dewasa.

Bagi anda yang suka sekali nonton film namun malas ke bioskop, kami mememberikan alternatif untuk anda nontin tanpa harus keluar rumah.

Ada aplikasi, situ nonton streaming hingga download legal selain di Lk21 Layarkaca21 Indoxxi Ganool yang banyak dicari orang.

Dunia digital semakin maju terutama untuk nonton, download dan streaming film.

Kamu bisa streaming TV dan nonton movie film sepuasnya tanpa iklan, dengan koleksi yang sangat lengkap.

Koleksi film sangat lengkap mulai dari Indonesia, India, Thailand, sampai Hollywood. Hampir semua genre ada dan pengkategoriannya sehinggga memudahkan pencarian film yang ingin ditonton.

Bangkapos.com sediakan daftar situs download film dan aplikasi streaming terbaik yang legal dan juga menawarkan film-film gratis.

1. Viki

Viki (Viki)

Tak kalah dari situs-situs lainnya, Viki juga sangat menarik.

Viki merupakan aplikasi layanan streaming film yang bermarkas di Amerika Serikat. Viki juga adalah anak dari perusahaan eCommerse raksasa Jepang, Rakuten.

Aplikasi nonton film gratis satu ini berfokus pada drama-drama Asia terbaik, mulai dari drama Korea, drama China, dan masih banyak lagi.

Kamu juga bisa menikmati video musik dari grup K-Pop favoritmu.

2. Catchplay

Catchplay (Tangkapan Layar)

Catchplay merupakan aplikasi streaming film dan program TV yang paling update. Jadi, kamu tidak perlu takut ketinggalan film terbaru jika tidak punya waktu untuk pergi ke bioskop.

Kualitas yang diberikan juga sangat bagus, tidak kalah baik dari pemutaran di layar lebar.

3. Iflix

Iflix (Tangkapan Layar)

Iflix kamu bisa streaming TV, Film, dan berbagai program hiburan yang menarik.

Iflix juga sangat mudah diakses menggunakan tablet, smartphone, laptop, dan Smart TV.

Aplikasi nonton movie iflix menjadi pilihan tepat jika kamu mencari layanan streaming yang praktis dengan kumpulan program yang lengkap baik dari Indonesia maupun program hiburan internasional.

Di dalam layanan iflix, kamu dapat menemukan hampir semua genre film seperti comedy, drama, romance, horror, action, bahkan anime dan documentary.

4. Vidio

Vidio (Tangkapan Layar)

Siapa yang tak mengenal Vidio. Aplikasi streaming online ini jadi tempat terlengkap dengan variasi program berita, hiburan, sinetron, dan olahraga, semuanya lengkap tersedia di sini.

Kamu bisa menikmati siaran langsung pertandingan olahraga ataupun sinetron kesukaanmu melalui Vidio. Koleksi film Indonesia dan mancanegara berbagai genre yang ada di aplikasi ini sangat lengkap. Selain itu, terdapat juga serial drama menarik dari Korea, Thailand, Indonesia, Jepang dan China.

5. Viu

Viu (Tangkapan Layar)

Jika kamu suka menonton drama Korea atau mengikuti perkembangan filmnya, aplikasi Viu cocok untukmu.

Koleksi film dan drama dari Korea Selatan, Jepang, Thailand, Indonesia, hingga India sangat lengkap.

Terdapat kategori Viu Originals yang hanya bisa diakses melalui situs dan aplikasi resmi Viu.

Kamu bisa menonton semua koleksi film dan drama Asia dari laptop dan smartphone secara mudah dengan kualitas tinggi.

6. Genflix

Genflix (Tangkapan Layar)

Jika kamu ingin streaming layanan TV dan film Indonesia maupun Hollywood secara lengkap, Genflix merupakan jawabannya.

Bahkan, kamu bisa live streaming pertandingan sepakbola yang sedang berlangsung, lho. Kelebihan dari Genflix adalah koleksi konten dalam bahasa Jawa dan Anime yang lengkap. Menarik dan berbeda dari yang lain, kan?

Nah, setelah melihat rekomendasi aplikasi nonton movie yang direkomendasikan di atas, kira-kira mana yang akan jadi pilihan Toppers, nih?

Nonton Streaming Film Indonesia, Korea Hingga Hollywood Secara Legal, Bisa Download Juga Loh

7. Internet Archive

Bagi anda yang suka nonoton film tanpa ke bioskop Internet Archive jadi pilihan yang cocok. (Tangkapan Layar Internet Archive)

Bagi anda yang suka nonoton film tanpa ke bioskop Internet Archive jadi pilihan yang cocok.

Internet Archive merupakan situs penyedia film legal yang gratis. Dari mulai trailer, film layar lebar, film pendek, dan silent film yang dapat kamu download dalam bentuk torrents. Selain itu, kamu juga bisa menikmati koleksi musik dan buku.

8. Youtube

Ilustrasi Youtube (TribunWow.com/Rusintha Mahayu)

Kebanyakan orang sudah tahu dengan situs satu ini, ya itu adalah Youtube.

Situs web ini memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video

Mungkin situs yang satu ini adalah situs favorit bagi kebanyakan orang. Selain menyedikan berbagai video, YouTube juga gudangnya film-film Hollywood.

Jika kamu mencari lebih dalam lagi, kamu pasti akan menemukan channel yang memungkinkan kamu menontonnya secara gratis. Jika kamu penggemar film indie, YouTube juga merupakan sumber film terbesar.

9. Retrovision

Retrovision (Tangkapan Layar Retrovision)

Situs penyedia film legal terbaik yang menawarkan film gratis berikutnya adalah Retrovision.

Dengan mudah kamu dapat men-download film berdasarkan kategori. Pasalnya, tampilan situs ini sangat user-friendly.

Film diarsipkan ke dalam berbagai kategori populer seperti Petualangan, Komedi, Crime, Kartun, Sci-Fi, Horror, Perang, Drama, dan Western.

Jika kamu ingin mencari semua konten di satu tempat, cukup tekan tombol All Film.

10. MoviesFoundOnline

MoviesFoundOnline (Tangkapan Layar MoviesFoundOnline)

MoviesFoundOnline merupakan sebuah situs legal yang menyediakan jasa agar kamu bisa mengunduh film

Di MoviesFoundOnline, kamu dapat mengunduh film independen, acara TV, stand-up comedy, film pendek untuk dokumenter, dan lainnya secara gratis.

Selain itu, kamu juga bisa langsung melakukan streaming video jika nggak mau repot men-download.

11. Krackle

Simak duel film horor, Ratu Ilmu Hitam & Perempuan Tanah Jahanam. Dua film ini adalah kabar baik bagi film genre horor di Indonesia. (Rapi Films)

Sama halnya dengan Internet Archive, Krackle merupakan situs penyedia film gratis lainnya.

Sebagai situs yang dimiliki oleh Sony, sebagian besar film krackle memiliki hak cipta dan Sony memiliki banyak koleksi film yang mengagumkan.

Krackle juga menawarkan banyak film populer dan acara TV yang mungkin tidak akan kamu temukan di tempat lain.

12. Open Culture

Daftar 9 Film Indonesia yang tayang pada bulan Oktober 2019 (Instagram)

Open Culture adalah situs penyedia film legal yang menawarkan film berkualitas tinggi dari seluruh dunia.

Selain film, Open Culture juga menyediakan kursus online gratis, e-books, buku audio.

Ada ribuan film yang dapat kamu unduh secara gratis.

13. PopcornFlix

Poster Film Martabak Bangka (Instagram@martabakbangkamovie)

Popcornflix adalah layanan gratis dan legal dan konten ini bisa dibilang lebih baik, atau setidaknya kontennya lebih populer dan mudah dikenali.

Koleksi filmnya termasuk True Grit, The Honeymooners, The Girl Who Kick the Hornet's Nest, dan Iron Man.

Layanannya juga menawarkan banyak acara TV, di antaranya kartun populer seperti Inspector Gadget dan Sonic the Hedgehog.

Situs penyedia film legal berikutnya adalah PopcornFlix. Situs ini menawarkan streaming film gratis, ada ribuan film yang tersebar di beberapa kategori seperti drama, aksi, komedi, horor, dan lainnya.

PopcornFlix juga memiliki semua film asli dari National Geographic dan banyak film dokumenter alam yang sangat menakjubkan dan wajib untuk ditonton.

14. Classic Cinema Online

Kevin Hart, Dwayne Johnson, Jack Black, dan Karen Gillan dalam film Jumanji: The Next Level. (Sony Pictures Entertainment)

Sesuai namanya, Classic Cinema Online ditujukan buat kamu penggemar berat film klasik.

Website ini menawarkan fitur pencarian film yang sangat bagus yang membuat kamu dapat dengan mudah memilih genre dengan cepat tanpa ribet.

15. Hulu

Film live action Aladdin. (Instagram @disneyaladdin)

Hulu juga penyedia film legal, meski tidak sepenuhnya gratis. Kamu harus berlangganan untuk dapat mengakses film sepuasnya.

Meski begitu, kamu masih bisa menikmati film secara gratis namun dengan konten yang terbatas.

16. Public Domain Torrents

Film Stuber yang dibintangi Iko Uwais (instagram iko.uwais)

Public Domain Torrents adalah situs penyedia film legal yang dapat kamu download sebagai file torrent yang memiliki hak cipta dan sepenuhnya legal.

Website download film gratis ini menyediakan film-film lama dan klasik yang bisa kamu nikmati.

17. Amazon Prime Video

Amazon Prime Video (Amazon)

Sejak 2006, Amazon memiliki layanan streaming bernama Amazon Prime Video.

Aplikasi ini menyediakan banyak banget judul film dan series yang bisa kamu saksikan.

18. GoPlay

Poster film Contagion dan Outbreak. Film tentang pandemi global. (IMDb)

Tak jauh berbeda dengan situs, link dan aplikasi lainnya, GoPlay merupakan layanan streaming film terbaru dari Gojek.

Layanan ini ditujukan untuk kamu yang suka streaming film-film terbaik.

Konten dari GoPlay memang nggak sebanyak aplikasi streaming lainnya. pasalnya, aplikasi ini baru dirilis pada akhir 2019 lalu, akan tetapi ada salah satu keunikan dari GoPlay adalah terhubung dengan aplikasi Gojek.

Dengan terhubungnya dengan gojek, tentu menyediakan berbagai promo menarik jika kamu juga menggunakan layanan seperti GoPay.

Itulah 18 situs, link dan aplikasi download film terbaik, yang mana kesukaan kamu?

