Lagu Lawas Chord dan Lirik Lagu Padi 'Seperti Kekasihku, Kunci Mudah dari Dm7

BANGKAPOS.COM - Band Padi satu dari kelompok band di Indonesia yang lagunya banyak diminati sejumlah penikmat musik tanah air.

Personil awal padi terdiri Fadly (Andi Fadly Arifuddin-vokal), Ari (Ari Sosianto-gitar), Yoyo (Surendro Prasetyo-drum), Rindra (Rindra Risyanto Noor-bas) dan Piyu ( Satriyo Yudi Wahono-gitar).

Mulai dibentuk di Surabaya, 8 April 1997 dan mulai dikenal masyarakat pada penghujung 1990-an.

Warna musiknya dianggap baru dalam dunia musik pop rock Indonesia.

Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Padi - Seperti Kekasihku



Dm7 G Em Am



Engkau seperti kekasihku yang dulu



Dm7 G Em Am



Sungguh hadirmu menyejukan risau jiwaku



Dm7 G Em Am



Begitu lekatnya perasaanku kini padamu



Dm7 G Em A



Hingga anganku ku sandarkan padamu





[Chorus]



F C



Memang gerakmu, memang langkahmu



Dm Am



Mengingatkan aku pada dirinya yang telah berlalu



F C



Ingin ku menyangkal, ingin ku membantah



Dm Am



Betapa pesona dirimu memikat erat jiwaku





Dm7 G Em Am



Mungkin terbuai mungkin aku terlena



Dm7 G Em Am



Ada keinginan yang tak tenatu arah



Dm7 G Em Am



Engkau tercipta bukan untuk bersama



Dm7 G Em A



Biar ku nikmati kerinduan ini





[Chorus]



F C



Memang gerakmu, memang langkahmu



Dm Am



Mengingatkan aku pada dirinya yang telah berlalu



F C



Ingin ku menyangkal, ingin ku membantah



Dm Am



Betapa pesona dirimu memikat erat jiwaku



[Interlude] Dm G C Am



Dm G C B



Dm Am Dm Am





[Chorus]



F C



Memang langkahmu, memang gerakmu



Dm Am



Mengingatkan aku pada dirinya yang telah berlalu



F C



Ingin ku menyangkal, ingin ku membantah



Dm Am



Betapa pesona dirimu memikat erat jiwaku





F C



Maafkan aku yang selalu teringat akan dirinya



Dm Am



Menggugah segala yang ada dalam kenanganku



F C



Sedapatnya aku menepis keinginan itu



Dm Am



Ku harap engkau dapat memaafkanku





F G



Apa yang terpancar dari dalam hati



Em Am



Tak dapat aku bantah, tak mampu ku singkirkan



F G



Sesungguhnya aku sangat ingin melupakan



Em Am



Ingin ku melupakan, ingin ku melupakan





Dm7 G Em Am



Engkau seperti kekasihku yang dulu



Dm7 G Em Am



Sungguh hadirmu menyejukan risau jiwaku