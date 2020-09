Salmafina Sunan Kenakan Tanktop Saat Belanja, Begini Reaksi Nakal Netizen

BANGKAPOS.COM - Salmafina Sunan jadi perhatian para netizen saat berbelanja ke pasar tradisional.

Hal ini dikarenakan ungghan Salmafina di Instagram tampak mengenakan pakaian kasual, tanktop berwarna hijau lalu tas selempang berwarna hijau tua.

Salma juga tetap mematuhi protokol kesehatan dengan mengenakan masker.

Ia juga tampak berinteraksi dengan penjual di pasar.

Lewat foto yang diunggah pada Selasa (8/9/2020), Salmafina juga mengajak warganet untuk ikut membantu meningkatkan perekonomian penjual di pasar tradisional.

Begini unggahan Salmafina:

Maraknya wabah Covid-19 berdampak banget lho pada unit-unit usaha kecil,

salah satunya para pedagang di pasar rakyat.

Omzet rata-rata pedagang menurun banget lho!

Yuk belanja di pasar dan ikut andil dalam menggerakkan ekonomi secepat-cepatnya dalam new normal ini!

Tapi tetap harus disiplin terhadap protokol kesehatan, dan menjaga satu sama lain

Unggahan Salamafina ini mengundang reaksi nakal para netizen

topupinovodong: cantik betull

nancygloria20: Cantikkkkk.... kerenz sehat body nyaa lhaa...salam sehat..

itskrln_43: Salma cantik,montok dan baik

ary_soetjipto: Alma @salmafinasunan tidak hanya cantik wajahnya jd cantik hatinya , punya belas kasih thdp org yg membutuhkan , mempunyai rasa Empati yg tinggi ... Jbu Alma

bella_010195: Ke pasar pake Hermes Kelly, mantep emang u

irma5w33t: @salmafinasunan Wadduuhhh ga sayg Tas nya mba dibw ke lokasi pasar, tp salut lah sm mba nya ini.... JBu

wow_alpaca: Km cantik, hatimu jga.. ,jgn berhenti mjd cantik hati

leeqyoqyom: Kak salma cakep bangettt

Diberi Kebebasan Memilih

Salmafina Sunan menuliskan ungkapan cintanya untuk kedua orangtuanya, Sunan Kalijaga dan Heidy Sunan.

Melalui akun Instagramnya, Minggu (16/8/2020), Salmafina pun menuliskan kata-kata manisnya untuk kedua orangtuanya tersebut.

Ia mengaku berterima kasih kepada kedua orangtuanya yang mendidiknya selama ini.

Rasa terima kasihnya pun seperti tak cukup hanya diungkapkan melalui kata-kata.

Begini ungkapan Salmafina:

Bunny, thank you for passing on your belief in greater things that are entirely out of my control.

That everything happens for a reason, and we’ll one day figure out why.

That there are moments we experience that provide comfort and a sense of self that we can’t explain.

Dad, thank you for being so strict with your rules that I missed out on some moments that could have led me down the wrong path.

For standing your ground when I begged to go somewhere or do something that, in hindsight, could have introduced me to things that would jeopardize my future forever.

Bunny, thank you for your personality.

For sharing your love of life, sense of humor, excitement for every experience, ability to befriend a stranger, and courage to look fear directly in the face until it backs down.

Dad, thank you for understanding when I take a leap of faith.

And for supporting me in my journey even if it doesn’t seem logical at times.

For recognizing that it’s what I need to do, and hearing me out.

Without each of you, I’d be nowhere near the person I am — and the person I’m still working on becoming.

There aren&rsqrsquo;t enough words in the world to express my appreciation, but I think this is a good start.

I love you forever and ever.

Diwejang Sang Ibu

Salmafina Sunan mendapat nasihat dari sang ibu, Heidy Sunan, soal pasangan hidup yang akan menemaninya kelak.

Salma tampak mengunggah potret dirinya bersama sang ibu, Minggu (19/7/2020).

Heidy berpesan agar putrinya tersebut bisa bertemu dengan pria yang baik.

Ia tidak ingin Salmafina merasa tersakiti lagi.

Heidy dan sang suami, Sunan Kalijaga, pun membebaskan Salmafina untuk memilih pria pujaan hatinya.

Hanya jika pria tersebut bisa mendampingi Salmafina dengan penuh tanggung jawab.

Begini cerita Salmafina tentang nasihat ibunya:

Kemarin Pesan ibu begini..

“Ibu ingin yang terbaik buat kakak”

“Pada akhirnya ibu ingin kakak bahagia dengan apapun pilihan kakak”

“Ibu tidak tau apakah kakak masih sanggup disakiti laki laki lagi,

kalaupun kakak sanggup kami orangtuamu tidak sanggup lagi melihat kamu disakiti sekali lagi..

Maka dari itu carilah yang terbaik”

