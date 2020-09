Setelah New Yaris Dirilis, Toyota Siapkan Peluncuran Fortuner Baru Dalam Waktu Dekat?

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Setelah merilis New Yaris pada 8 September lalu, PT Toyota Astra Motor tampaknya masih menyiapkan amunisi baru yang akan hadir dalam waktu dekat.

Hal ini diketahui lewat tayangan akhir video peluncuran Yaris yang menyiratkan sebuah kode. Pada bagian akhir video berdurasi 14 menit itu, Toyota menampilkan sebuah gambar bertuliskan 'See You in Another Launcing'.

PT TAM masih belum cukup meluncurkan 9 model baru tahun ini. Sampai akhir tahun, tampaknya Toyota masih akan meluncurkan produk baru.

Anton Jimmi Suwandy, Direktur Pemasaran PT TAM, tak menampik kabar peluncuran mobil anyar yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Namun saat ditanya lebih lanjut, Anton masih enggan membeberkan info mengenai kapan dan produk apa yang akan diluncurkan.

"Sampai ketemu di launching selanjutnya, jawaban saya kurang lebih seperti itu," ujar Anton, dalam diskusi virtual (8/9/2020).

Prediksi kami, mobil yang akan meluncur berikutnya adalah Toyota Fortuner facelift. Apalagi jika berkaca dari Thailand, tinggal Fortuner saja yang belum hadir, setelah sebelumnya Hilux dan Yaris terbaru Kabar ini diperkuat info salah satu tenaga penjual Toyota di Jakarta Utara, yang mengatakan bahwa Fortuner baru akan segera hadir.

"Perkiraan Fortuner baru meluncur sekitar Oktober atau November, bisa jadi saat pameran di JCC," ucap tenaga penjual tersebut, kepada Kompas.com, Rabu (9/9/2020).

Untuk diketahui, Fortuner Facelift telah dijual lebih dulu di Thailand pada 4 Juni 2020. Mobil ini mendapat ubahan di sektor eksterior dan beberapa tambahan fitur baru. Ubahan paling menarik di Thailand adalah lahirnya tipe baru bernama Legender. Varian ini mendapat desain fascia yang sederhana dan lebih sporty, namun tetap berkelas.

Apalagi tipe tertinggi ini sudah dilengkapi Toyota Safety Sense berupa Pre Collision System, Lane Departure Alert, Dynamic Cruise Control, dan kamera 360 derajat. Urusan mesin, Fortuner di Thailand mengusung mesin diesel 2.400 cc bertenaga 148 tk dan torsi 400 Nm. Serta pilihan mesin baru 2.800 cc yang menghasilkan tenaga 201 tk dan torsi 500 Nm.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Usai New Yaris, Toyota Siapkan Peluncuran Fortuner Baru?