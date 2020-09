Ternyata Harga Asli Galaxy Note 20 Ultra Jauh Lebih Rendah, Terungkap Hanya Rp 8,2 Juta!

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Ponsel Galaxy Note 20 Ultra dari Samsung pertama kali diperkenalkan pada awal Agustus lalu dijual dengan harga belasan juta rupiah.

Namun, "harga asli" untuk komponennya ternyata jauh lebih rendah. Setidaknya itulah hasil temuan firma riset Counterpoint Research.

Dalam laporan terbarunya, Counterpoint membeberkan seluruh biaya komponen Galaxy Note 20 Ultra 5G, seperti system-on-chip;, kamera, dan lain-lain, berikut biaya perakitan secara rinci.

Berdasarkan laporan tersebut, chip modem Snapdragon X55 berikut rangkaian pendukung konektivitas 5G milimeter wave di Galaxy Note 20 Ultra 5G menjadi komponen termahal dengan biaya 97,2 dolar AS atau sekitar Rp 1,45 juta.

Selanjutnya, layar Dyanmic AMOLED Galaxy Note 20 Ultra 5G yang berdiagonal 6,8 inci dengan refresh rate 120 Hz adalah komponen termahal kedua setelah chip modem, dengan harga 91,5 dolar AS atau sekitar Rp 1,3 juta.

Ada pula komponen memori (RAM 12 GB dan storage 128 GB) dengan harga 61,5 dolar AS (sekitar Rp 919.000), 60,3 dolar AS (sekitar Rp 901.000) untuk modul kamera, serta 57 dolar AS (sekitar Rp 850.000) untuk chip Snapdragon 865 Plus.

Counterpoint mencatat bahwa biaya perakitan (assembly) dan pengujian (testing) Galaxy Note 20 Ultra 5G berkisar di angka 18,7 dolar AS atau sekitar Rp 280.000 sebagaimana dirangkum KompasTekno dari Counterpoint Research, Sabtu (12/9/2020).

Meski demikian, selain Bill of Materials (BOM) seperti tersebut di atas, biaya-biaya lain seperti ongkos tenaga kerja, biaya pemasaran serta riset, dan lain sebagainya tentu juga harus turut diperhitungkan dalam menentukan harga jual ponsel Laporan Counterpoint yang memaparkan harga seluruh komponen Galaxy Note 20 Ultra 5G secara lengkap bisa disimak di tautan berikut.

(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Terungkap, Harga Asli Galaxy Note 20 Ultra Hanya Rp 8,2 Juta