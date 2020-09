Wanita Wajib Tahu, ini Makanan dan Minuman Bisa Memicu Kanker Payudara

BANGKAPOS.COM - Siapa yang mau didera penyakit? Apalagi seperti kanker membuat tubuh tanpa jelas lagi.

Kanker Payudara adalah momok mengerikan bagi kaum hawa.

Sebab, Kanker Payudara merupakan jenis kanker yang paling banyak diidap perempuan di Indonesia.

Melansir Kementerian Kesehatan, angka kejadian penyakit kanker di Indonesia pada 2018 lalu sebesar 136.2 per 100.000 penduduk.

Kanker Payudara ini adalah jenis yang paling banyak diderita wanita.

Sedangkan untuk laki-laki adalah kanker paru-paru.

Perlu diketahui, angka risiko kanker payudara dapat diturunkan jika kita menjaga diet dan menghindari makanan yang dapat memicu kanker payudara.

Berikut beberapa makanan yang dapat memicu kanker payudara, dikutip Grid.ID dari Eat This, Not That! dan Prevent Breast Cancer :

1. Makanan kaleng