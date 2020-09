Bawaslu Bakal Verifikasi Faktual By Name dan By Address DPS Bangka Selatan

BANGKAPOS.COM - Bawaslu Bangka Selatan masih menunggu pihak KPU Basel untuk menyerahkan data daftar pemilih sementara (DPS) secara by name maupun by address.

Hal ini disampaikan setelah KPU Basel menetapkan sebanyak 136.006 pemilih sementara dalam pelaksanaan Pilkada 2020 di wilayahnya.

Koordinator Divisi Pencegahan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Basel, Azhari mengatakan data tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan analisis dan juga pengecekan ke lapangan untuk mencocokkan dan menyinkronkan data pemilih.

"Setelah menerima DPS dari KPU, kami akan ke lapangan untuk menyesuaikan apakah data pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) masih terdata di DPS ataukah sebaliknya," ujar Azhari, Senin (14/9/2020).

Diakuinya, hal ini demi tetap memaksimalkan agar pemilih memanfaatkan hak pilihnya.

"Ya kita akan terus maksimal memberikan pelayanan yang terbaik termasuk dengan melakukan pencocokan langsung mengenai pemilih ini, apakah tidak memenuhi syarat (TMS) atau memenuhi syarat (MS) sebagai pemilih, sehingga hak pilih masyarakat terdata. Data ini dasarnya yang DPS," jelas Azhari.

Azhari menambahkan jika masih ada masyarakat yang belum terdata di daftar pemilih maka bisa melaporkan kepada petugas penyelenggara Pilkada, baik di PPS, PPK, KPU maupun Bawaslu.

Hal ini agar dilakukan pengusulan ke DPS sebagai pemilih.

"Kita akan selalu gencar melakukan sosialisasi sehingga masyarakat kita memaksimalkan hak pilihnya dalam Pilkada 2020 di Basel," tuturnya.

Selain itu, pihaknya pun telah melakukan pemetaan daerah-daerah yang dianggap rawan yang berkaitan dengan DPS.

"Sejak pelaksanaan pencocokan dan penelitian (Coklit), kami sudah melakukan pemetaan kawasan maupun permasalahan setiap pemilih yang memiliki masalah secara identitas, sehingga nantinya masyarakat yang memiliki hak pilih tetap dapat memilih," jelasnya.

Azhari menjelaskan Kecamatan Toboali, menjadi satu dari beberapa daerah di Bangka Selatan yang kerap mengalami kesulitan pendataan, karena merupakan kawasan urban.

"Kita akan terus melakukan pengecekan, sehingga jangan sampai ada masyarakat kita yang datang ke TPS dengan marah-marah karena hak pilihnya tidak ada," pungkasnya. (Bangka Pos/Jhoni Kurniawan)