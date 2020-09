Mulai Rp45 Juta! New Normal Wedding Package Romantic Kini Hadir di Swiss-Belhotel Pangkalpinang

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Bagi Anda yang akan melaksanakan resepsi pernikahan, Swiss-Belhotel Pangkalpinang bisa jadi satu tempat rekomendasi yang bisa dituju untuk merayakan hari bahagia Anda.

Apalagi pada masa new normal (adaptasi kehidupan baru) di tengah pandemi Covid-19.

Swiss-Belhotel Pangkalpinang hadir menawarkan New Normal Wedding Package Romantic dengan benefit Rp45 juta untuk 300 orang tamu undangan dan ada fasilitas lain juga yang disediakan.

Bisa juga menambah jumlah tamu dengan tambahan biaya Rp150 ribu per orang.

Assistant Director of Sales and Marketing Swiss-Belhotel Pangkalpinang, Puspa Dita Kasih mengatakan paket pernikahan ini sudah lama ada, bahkan saat hotel dibuka.

"Sudah cukup banyak yang bikin resepsi pernikahan di sini. Namun sekarang memang lebih mengutamakan protokol kesehatan mengacu pada peraturan pemerintah saja," ujar Puspa, Senin (14/9/2020).

Lebih lanjut, ia menerangkan protokol kesehatan yang diterapkan meliputi tamu undangan harus menggunakan masker, disediakan hand sanitizer, menjaga jarak dan saat masuk hotel akan diukur suhu tubuh menggunakan thermal gun oleh petugas hotel.

"Bila berminat bisa langsung booking via telpon ke kami (62 717 9105 999) dan datang langsung. Biasa dp booking itu Rp10 juta," tutur Puspa.

Paketan ini di luar pelaminan, make up dan gaun pengantin.

Fasilitas New Normal Wedding Package Romantic

1. Buffet Lunch or Dinner

2. Complimentary 1 Suite Room

3. Complimentary 1 Deluxe Room

4. Food Testing for 6 Person

5. Complimentary Infocus and Giant Screen

6. Electricity usage up to 5.000 watt

7. Complimentary 2 reception book

8. Area for Pre-Wedding Photo Shoot

9. 1 Year SBEC Membership for 1 Person.