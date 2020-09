Pevita Pamer Bibir Merah Singgung Soal Kolaborasi Terpanas, Netizen: Harta Tahta Pevita

BANGKAPOS.COM - Pevita Pearce membuat kaum adam gergetan melihat postingan dirinya di Instagram.

Pevita memposting dirinya menggunakan gincu berwana merah.

Wanita yang selalu dikaitkan dengan Ariel Noah ini membuat para lelaki yang melihatnya terpesona.

Sejak foto tersebut diposting sudah ada puluhan ribu like dan ratusan komenar.

"The hottest collaboration is coming! Curious? Watch my livestream feat @RyanOgilvy on my IG live at 16 September 7-8pm and be ready to #SwipeOnYourSuperpower #MaybellineIndonesia" tulis Pevita

Begini reaksi netizen melihat postingan Pevita:

akkusiapakamu: HARTA TAHTA PEVITA

bagusawesawe: Apapun demi kamu @pevpearce

gerrysule: mau pake apa juga cocok