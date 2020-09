Sudah Ditonton Lebih dari 8 Juta, Ini Chord dan Lirik Lagu Makna Cinta Ciptaan Rizky Febian

BANGKAPOS.COM--Penyanyi Rizky Febian kembali merilis lagu berjudul makna cinta.

Lagu ketiga dari Trilogi garis cinta ini telah dirilis 4 September 2020 kemarin.

Berikut ini chord gitar dan lirik lagu Makna Cinta dalam Trilogi Garis Cinta yang dipopulerkan oleh Rizky Febian.

Kini video tersebut telah dilihat publik sebanyak 8,7 juta kali, pada Senin (14/9/2020), pukul 23.00 WIB.

Dalam video ini, Rizky Febian kembali beradu akting dengan Anya Geraldine.

Chord Gitar dan lirik lagu Makna Cinta #GarisCinta - Rizky Febian:

Intro :

F G Am C..

ooo..

F Em

pagi hari menyapa dengan indah..

Dm

ku tersenyum melihat

Am Bm-Em

kau masih lelap..

F Em

sudah dengan berbagai cara

Dm

agar tak terlewatkan

Am Bm-Em

hari yang indah



Dm Am

banyak hal yang tlah kita lewati