Via Vallen Duet dengan Raja Dangdut, Awalnya Takut, Rhoma Irama: Sentuhan Via Sangat Dalam

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Pengalamanan Via Vallen berduet dengan Raja Dangdut, Rhoma Irama merupakan pengalaman yang tak bisa dilupakannya.

Saat berduet, Via Vallen mendapat arahan langsung dari Rhoma Irama.

Sempat merasa takut membawakan lagu "Cuma Kamu" yang populer dibawakan Rhoma Irama bersama Rita Sugiarto, perasaan takut itu langsung hilang setelah bertemu sang Raja Dangdut.

"Waktu awalnya saya langsung datang ke studio pak haji, dan langsung diarahin nanti begini begini begini jadi saya ngerti," kata Via Vallen dalam press conference virtual, beberapa waktu lalu.

"Tadinya takut kerana berhadapan sama Raja Dangdut gimana yaa, tapi pas ketemu malah dibantuin malah pak haji vokal directornya," lanjut Via.

Via Vallen (Kolase TribunJakarta.com/Instagram Via Vallen)

Rhoma Irama mengakui bahwa dalam lagu Cuma Kamu new version ini ia menyesuaikan dengan karakter vokal Via Vallen.

Aransemen musiknya pun dibuat kekinian agar bisa diterima oleh telinga anak-anak muda jaman sekarang.

"Yaa saya coba mensesuaikan dengan karakter Via Vallen, jadi aransemen itu berusaha agar bisa cun in dengan via. Sentuhannya Via sangat dalam, jadi aransemen itu dibuat untuk kamu (Via)," ucap Rhoma Irama.

Via pun mengakui bahwa ada perbedaan dalam lagu Cuma Kamu yang ia bawakan dengan yang selama ini ia dengar.

"Iyaaa emang terasa bedanya dari Cuma Kamu yang pertama," ungkap Via.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Tepis Ketakutan Via Vallen, Rhoma Irama Sesuaikan Karakter Suara dan Aransemen Dibuat Kekinian,