Anjuran Pola Makan Sehat untuk Mencegah Inflamasi Berlebihan

BANGKAPOS.COM - Peradangan atau inflamasi merupakan cara alami tubuh untuk melindungi diri dari infeksi atau berbagai penyakit berbahaya.

Namun, terlalu banyak inflamasi bisa membuat kita mengalami berbagai penyakit seperti asma, alzheimer, kanker, diabates tipe 2, penyakit jantung, bronkitis, dan sejenisnya.

Tubuh seseorang bisa dikatakan mengalami banyak infalamsi jika tingkat protein C-reaktif dalam darah terlalu tinggi.

Mengonsumsi obat untuk mengurangi peradangan, seperti ibuprofen an aspirin, memang bisa menjadi langkah untuk megantisipasi inflamasi berlebihan.

Sayangnya, cara ini juga rawan dengan efek samping yang membahayakan kesehatan.

Cara paling aman untuk mencegah peradangan berlebihan adalah dengan menerapkan gaya hidup sehat, salah satunya dengan menjaga pola makan.

Menjaga pola makan

Cara kita makan juga turut memengaruhi peradangan pada tubuh.

Menurut data School of Medicine and Public Heath Universitu of Wisconsin-Madison, sekitar 60 persen penyakit kronis bisa dicegah dengan diet sehat.

Untuk mendapatkan manfaat tersebut, kita bisa menerapkan pola makan anti inflamasi.