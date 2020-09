Lionel Messi Kalahkan Cristiano Ronaldo, Pesepak Bola Paling Kaya Versi Forbes

BANGKAPOS.COM - Lionel Messi memang bukan pemain termahal di dunia setelah memilih bertahan di Barcelona.

Namun maestroo Argentina itu tetap menjadi pesepak bola paling kaya di dunia.

Menurut Forbes, seperti dilansir Antara, total pendapatan Messi tahun ini adalah 126 juta dolar AS -- 92 juta dolar AS dari gajinya dan 34 juta dolar AS dalam bentuk endorsement.

Sementara Cristiano Ronaldo menempati urutan kedua meskipun berpendapatan 117 juta dolar AS.

Ronaldo pemain sepak bola yang paling banyak follower media sosial-nya di dunia.

Neymar menduduki urutan ketiga dengan 96 juta dolar AS, disusul rekannya dari Paris St Germain Kylian Mbappe yang berusia 21 tahun dan mengumpulkan pendapatan 42 juta dolar AS.

Liga Premier tetap menjadi liga sepak bola terkaya di dunia tetapi hanya dua dari pemain lapangannya yang masuk 10 besar pemain terkaya.

Striker Liverpool Mohamed Salah menempati tempat kelima dengan 37 juta dolar AS dan gelandang Manchester United Paul Pogba menduduki urutan keenam dengan 34 juta dolar AS.

Rekan setim Pogba, David de Gea, berada pada peringkat 10 dengan 27 juta dolar AS.

Antoine Griezmann dari Barcelona berada pada urutan ketujuh, disusul pemain Real Madrid Gareth Bale pada posisi kedelapan.