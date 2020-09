Begini Cara Menghemat Kuota Internet untuk Menonton Netflix dan Disney Plus

BANGKAPOS.COM - Aneka film dan serial TV yang disediakan oleh layanan on-demand video streaming menjadi alternatif hiburan yang menarik di kala pandemi.

Namun, apabila dilakukan lewat koneksi seluler, kegiatan menonton video membutuhkan transfer data berjumlah besar yang dapat menguras kuota internet.

Penggunaan kuota ini sebenarnya bisa dihemat.

Netflix dan Disney Plus, misalnya, menyediakan opsi untuk mengirit data yang digunakan.

Berikut ini caranya, sebagaimana dihimpun KompasTekno dari situs resmi Netflix dan Disney Plus, Selasa (15/9/2020).

Pengaturan kualitas video di Netflix

Salah satu pelopor layanan on-demand video streaming ini menawarkan empat opsi pengaturan penggunaan data internet yang dapat dipilih, yakni "Rendah", "Sedang", "Tinggi", dan "Otomatis".

Untuk mengawalinya, buka akun Netflix dari browser dan pilih Profil dari opsi "Profil & Kontrol Orang Tua".

Selanjutnya, pengguna bisa memilih opsi Ubah untuk Pengaturan pemutaran.

Opsi Rendah memiliki perkiraan penggunaan data 0,3 GB per jam per perangkat, kemudian opsi Sedang yang diperkirakan dapat menggunakan paket data 0,7 GB per jam per perangkat,