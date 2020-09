Cerita Gisella Anastasia Pernah Panik di ATM Sisa Uang Rp 1 Juta, Hingga Penyesalan Bercerai

BANGKAPOS.COM--Gisella Anastasia sempat menjalani kehidupan yang tak semulus saat ini.

Melalui video berjudul 'Keputusan yang Salah Ketika Gisel Memutuskan Harus Bercerai' di saluran YouTube Daniel Mananta Network, Gisella Anastasia mengaku sempat merasakan uang di ATM tinggal Rp1 juta.

"Aku pernah setelah keluar Idol, kerjaan under manajemen tapi kadang ada kerjaan kadang enggak. Pernah itu uang aku di ATM enggak pernah-pernahnya uang di ATM tinggal Rp 1 juta," kata Gisella Anastasia seperti dikutip Grid.ID, Senin (14/9/20202).

Kondisi tersebut membuat Gisella Anastasia panik.

Terlebih, biaya hidup di Jakarta yang tak bisa disebut murah.

"Aku panik lah, di Jakarta, kos-kosan aja harganya sudah berapa. Aku bukan tipe orang yang suka minta, suka ngutang, punya pacar juga enggak pernah lihat yang kaya yang gimana," kata Gisel.

Namun, tiba-tiba Gisella Anastasia mendapat panggilan pekerjaan di luar dugaan.

Gisel diundang untuk bermain kuis yang dipandu oleh Tantowi Yahya.

"Eh tau enggak, aku itu padahal bukan yang berdoa apa gimana, dulu masih biasa aja, ya begajulan juga. Tiba-tiba di calling Gisel ikutan Who Wants to be a millionaire cuma yang khusus publik figur," kenang Gisel.

Dari kuis itulah, Gisella berhasil menjadi pemenang dan pulang dengan hadiah Rp30 juta.