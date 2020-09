Chord dan Lirik Lagu 'Calon Bojo' Atta Halilintar

BANGKAPOS.COM-- Youtuber Atta Halilintar kini mengeluarkan lagu dengan judul calon bojo.

Lagunya tersebut berhasil membuat penggemarnya heboh hingga menjadi tranding di Youtube.

Berikut chord dan liriknya seperti dilansir dari surya.co.id

C G

Aku ra iso urip tanpo sliramu

Am Em

Tulung gelemo dadi calon bojoku

F G C Am

Kowe number one sayang

F G C

Kau belahan jiwaku sayang (Ashiapp)

C G

Sun kersa nyawiji jroning urip