Bocoran Nama-nama Pemain F4 Thailand, Remake Drama Terkenal Boys Over Flowers

Bintang-bintang drama Boys Over Flower versi Thailand

BANGKAPOS.COM - Sejak akhir tahun 2019, GMM TV mengumumkan akan membuat remake drama terkenal Boys Over Flowers menjadi versi Thailand.

Saat itu banyak nama disebut untuk memerankan F4 versi Thailand tersebut.

Beberapa nama saat itu muncul sebagai kandidat para pemain, termasuk Tor Thanapob, Bright Vachirawit.

Namun penantian dan rasa penasaran itu akhirnya terbayar setelah melalui akun media sosialnya, GMMTV mengumumkan nama-nama pemeran F4.

"The wait is over #F4Thailand, #GMMTV, @bbrightvc @dew_jsu @winwetawin @tontowan_t," demikian twit @GMMTV, dikutip Rabu (16/9/2020).

Dalam trailer berdurasi 1 menit 41 detik itu, diperlihatkan pesona geng pria tampan yang ceritanya telah dibuat dalam berbagai versi tersebut.

Mereka adalah Bright Wachirawit sebagai Thyme, yang merupakan ketua dari grup F4.

Dew Jirawat akan memerankan karakter Ren yang memiliki kepribadian pendiam, indie tapi sekaligus pria yang hangat.

Nani Hirunkit akan memerankan karakter MJ, kombinasi sempurna dari seorang pria, dan terakhir Win Methwin yang memerankan karakter Kavin, sosok yang genit tetapi penuh pesona.

Tak hanya pemeran pria, dalam trailer juga diperlihatkan sosok Tontawan sebagai pemeran wanita dalam serial remake ini.

Walaupun sudah banyak dinantikan, hanya saja drama ini rencananya akan mulai tayang tahun 2021.

