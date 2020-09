Keseruan Honda saat Harpelnas Secara Virtual, Berikan Kejutan hingga Lelang Motor Harga Termurah

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Merayakan Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas) yang jatuh pada 4 September 2020, PT Asia Surya Perkasa Perkasa selaku Main Dealer Honda Babel menyelenggarakan beragam aktivitas spesial bagi konsumen dan para pecinta Honda secara virtual.

Diantaranya, memberikan layanan khusus yang dilakukan manajemen Honda, disiarkan langsung di Live Instagram Official Main Dealer Honda Babel yakni TunasHondaBabel.

Manajer Honda Customer Care Center (HC3) Suryanto mengatakan konsumen setia sepeda motor Honda selalu menginspirasi perusahaan untuk melakukan improvement dalam layanan secara terus-menerus agar konsumen selalu mendapatkan layanan yang maksimal dan berkualitas.

"Pada momen Hari Pelanggan Nasional ini kami ingin memberikan persembahan istimewa kepada konsumen sepeda motor Honda sebagai bentuk apresiasi terhadap kesetiaan masyarakat Bangka Belitung untuk selalu menggunakan produk sepeda motor Honda," jelas Suryanto.

Pada peringatan Harpelnas 2020 kali ini, Main Dealer Honda Bangka Belitung memberikan program-program spesial untuk konsumen di seluruh Bangka Belitung yang antara lain lelang motor baru Honda dengan harga termurah, program khusus pembelian dengan DP 12 persen untuk Fix Income Customer, diskon jasa servis di AHASS sampai dengan 30 persen, diskon pembelian sparepart sebesar 10 persen dan lomba video konsumen Honda dengan tema Senyum Spradik Senyum Honda.

Selain itu, seluruh jaringan bengkel resmi juga siap melakukan servis kunjung ke rumah konsumen dengan radius 10 Km dari dealer/POS Servis untuk memberikan kemudahan perawatan sepeda motor Honda konsumen.

Tidak selesai disitu saja, para Viewer diajak langsung oleh Host ke Dealer Honda terbesar di Bangka Belitung untuk melihat bagaimana top manajemen dari berbagai departemen di Main Dealer Honda Babel melayani konsumen yang datang ke Showroom dan AHASS secara langsung.

Sebagai tambahan Honda Babel mengundang dua konsumen loyal yakni Dede Suryadi dengan melakukan pembelian unit terbanyak dan Harmedi yang sudah sering melakukann servis di AHASS, duduk bersama dan ngobrol santai.

Joke-joke dan pertanyaan lucu dari Bang Munir menghibur konsumen yang diudang dan seluruh konsumen yang berada di Dealer Asia Surya Perkasa Pangkalpinang.

Puncak keseruan acara dimulai saat lelang motor satu unit Honda Genio warna merah yang dimulai dari angka 5 juta rupiah di Live Instagram TunasHondaBabel.

Puluhan orang mengikuti lelang demi mendapatkan 1 Unit Honda Genio terbaru dengan harga termurah dari harga pada umumnya.

Satu orang yang berhasil membawa pulang Motor Honda Genio, yang memenangkan lelang adalah Wiliyanto dengan nama Ig@Chauw_willy.

Williyanto saat dihubungi melalui Video Call "yeee saya sangat senang dan bangga karena berhasil memenangkan lelang motor termurah dariHhonda," pungkas Willi.

Saking senangnya sampai memposting di Story Instagram nya I'm The Lucky One Win an Auction The New Honda Genio "Thanks @tunashondababel & @dianasilvia05.

(*)