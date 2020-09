Keunggulan Suzuki New Baleno Menarik Minat Masyarakat Bangka Belitung, Jagorawi Motor Promo Spesial

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Suzuki New Baleno satu diantara mobil hatchback andalan Suzuki. Model terbaru ini mengalami perubahan dari sisi eksterior dari sebelumnya. Sebut saja velg, desain grill depan, bezel lampu kabut dan LED headlamp menyegarkan tampilan Baleno terbaru.

New Baleno kini hadir dengan berbagai keunggulan yang akan menarik minat masyarakat Bangka Belitung.

Bagian interior, perubahan hanya dilakukan pada warna jok. Urusan dapur pacu, mesin K14B pada model sebelumnya masih digunakan dan menghasilkan tenaga 92,4 ps dan torsi 130 Nm.

Bila melihat sekilas, visualnya nampak tak banyak berubah, alias sama saja dengan model sebelumnya. Namun, bila diperhatikan secara detail, ada banyak sentuhan baru yang diberikan untuk meremajakan tampilannya. Salah satunya seperti model bumper baru yang dirancang lebih tajam untuk mengesankan aura sporty.

Tak sampai disitu, permainan warna hitam juga diberikan untuk mengentalkan nuansa yang lebih agresif, mulai dari rumah foglamp yang kini dibuat terpisah, sampai grill dengan motif sarang lebah. Terakhir, sentuhan krom juga diberikan dengan list pada kisi-kisi bumper.

Fitur baru yang diberikan Suzuki adalah pada sistem penerangan. Lampu depan dan DRL Baleno Hatchback kini sudah mengadopsi LED, menggantikan model sebelumnya yang masih HID. Struktur desain samping tak ada perbedaan, baik dari segi lekukan dan dimensinya pun masih sama.

Paling kental sentuhan barunya ditunjukkan hanya dari desain velg yang dibuat menyerupai kipas dan menggunakan konsep dua warna alias two tone. Ini produk terlarisnya walau membuatnya tampil lebih elegan, namuna dari segi dimensi tidak berebeda.

Masuk ke sektor belakang, tak banyak yang berubah namun secara visual depan paling tidak ada hal baru yang membuatnya lebih fresh.

Untuk pilihan warna, New Baleno ditawarkan dengan harga mulai Rp200 jutaan atau angsuran mulai Rp3 jutaan ini hadir dengan opsi warna metallic magma gray, solid fire red, prime stargaze blue, pearl midnight black, metallic premium silver serta pearl arctic white. Dengan beragam opsi dan fitur-fitur terbaik di kelasnya, tak heran rasanya jika pabrikan Jepang ini pede untuk menghadirkan New Baleno dalam balutan tagline the complete hatchback.

"Untuk harga New Baleno di Bangka Belitung mulai Rp200 jutaan saja. Selain harga yang sangat terjangkau konsumen juga masih mendapatkan bonus sepeda Polygon khusus pembelian hingga akhir bulan September 2020," ungkap Pompi, Marketing Support PT Jagorawi Motor.

Jangan lupa kunjungi juga pameran di Bank BCA hingga hari Jumat ini, Toko Neneng khusus hari Rabu dan Sabtu sedangkan untuk di Transmart hadir setiap hari hingga akhir bulan nanti.

"Dapatkan juga hadiah tambahan khusus Anda yang pesan mobil Suzuki saat pameran," kata Pompi.

Pemesanan dan informasi spesifikasi lebih lengkap, dapat menghubungi Showroom Suzuki PT Jagorawi Motor terdekat di Jalan Raya Koba Pangkalanbaru, telp. (0717) 437009 / 439899, Jalan Soekarno Hatta (Masa Jaya Motor), Jalan Jenderal Sudirman (Depan Mall Puncak), telp. (0717) 437998. Wilayah Sungailiat, Jalan Raya Kenanga Sungailiat (Depan Lapangan Basket YPK) telp. (0717) 9104151, Wilayah Belitung Jalan Jenderal Sudirman Air Raya Tanjungpandan, telp. (0719) 9222888 / 9222188.

(*)