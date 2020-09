BRI Kanca Pangkalpinang Gelar Panen Hadiah Simpedes Semester I Tahun 2020 Disiarkan Secara Online

BANGKAPOS.COM,BANGKA-- BRI Kantor Cabang Pangkalpinang melakukan penarikan undian pemenang hadiah Simpedes semester satu di Cordela Hotel, Pangkalpinang, Kamis (17/9). Turut hadir dalam acara tersebut notaris, perwakilan Polri dan dinas sosial sekaligus menjadi saksi saat penarikan nomor undian.

Ke­giatan ini disiarkan secara langsung oleh Facebook Bangka Pos dan akan ada pembagian give away bagi 25 orang yang beruntung.

Penarikan hadiah Simpedes semester 1 tahun 2020 Kanca BRI Pangkalpi­nang dengan berbagai hadiah hiburan, hadiah biasa, hadiah utama, dan grand prize.

Rinciannya, hadiah hiburan berupa 16 mesin cuci Sharp dan 16 TV LED Samsung 32 inch. Hadiah biasa berupa delapan unit mesin cuci Sharp, enam unit lemari es Polytron, enam unit TV LED LG 43 inch, dan empat unit TV LED Panasonic 55 inch.

Hadiah utama berupa enam unit motor Suzuki NE New, satu unit motor Suzuki Satria FU Predator, dan satu unit motor Suzuki GSX R. Adapun grand prize berupa satu unit Suzuki All New Ertiga GL/MT.

Asisten Manager Pemasaran Mikro BRI Pangkalpinang, Handi Agus, me­ngatakan, penarikan hadiah Simpedes semester 1 tahun 2020 Kanca BRI Pangkalpinang disiarkan langsung Facebook Bangka Pos.

Dia mengucapkan banyak terima kasih kepada Pemerintah Kota Pangkalpinang dan pihak terkait dalam kegiatan tersebut.

“Di tengah pandemi ini semoga tidak mengurangi rasa bahagia kepada kita semua karena kali ini sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya yang dilakukan di lapangan terbuka. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa memberikan kebahagiaan kepada nasabah,” kata Handi Agus dalam sambutannya.

Adapun pemenang hadiah utama enam unit motor Suzuki NE New adalah Than Khiuk Fie, Daryanti, Sahara, Nurmayani, Rohani, dan Ibni.

Hadiah satu unit motor Suzuki Satria FU Predator diraih oleh Masitoh (Unit Koba-Pangkalpinang), dan hadiah utama satu unit motor Suzuki GSX R diraih oleh Riko Irawan (Unit Air Itam Pangkalpinang).