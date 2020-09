KATA-kata Manis Bunga Citra Lestari di Tanggal Ulang Tahun Suami Tercinta Mendiang Ashraf Sinclair

BANGKAPOS.COM -

Siapa yang tak mengenal Bunga Citra Lestari atau akrap disapa Unge atau BCL.

Wanita cantik yang memiliki suara emas ini memiliki banyak sekali penggemar.

Meski demikian, Unge yang belum lama berduka masih terlihat sangat kuat.

Unge baru saja mendapatkan cobaan teramat berat.

Suami yang sangat dicintainya meninggal dunia.

Kini Unge hidup berdua dengan anak semata wayangnya yaitu NOAH.

Tka terasa waktu berlalu, tibalah pada saat ulang tahun mendiang Ashraf Sinclair.

Bunga Citra Lestari (BCL) mengenang kepergian mendiang suami, Ashraf Sinclair, yang berulang tahun pada Jumat (18/9/2020).

BCL mengunggah foto close up Ashraf yang tersenyum semringah.

Pada unggahan itu, BCL menuliskan kata-kata yang manis untuk almarhum suami.

Menceritakan sejak kepergian Ashraf, Bunga yang menjadi orangtua tunggal untuk Noah Sinclair harus menjadi sosok yang lebih kuat.

Begini curhatannya:

Thank you for making me believe that i am worthy of love..

Since you're gone

I need to be you..

Someone who loves me,

someone who believes in me..

Your words are powerful,

and I finally see it..

I am going to love me,

like you love me..

Happy birthday sayang..

Sementara itu, ibunda almarhum Ashraf, Khadijah A Rahman-Sinclair, juga menuliskan ucapannya untuk Ashraf.

Rupanya sang ibunda sempat menjanjikan sesuatu kepada almarhum putranya.

Pada ulang tahun Ashraf sebelumnya, ia berjanji akan melukis tanaman Sirih Gading atau Money Plant.

Namun karena kini Ashraf telah tiada, sang ibunda pun akan memberikan lukisan tersebut untuk sang menantu, BCL dan cucunya, Noah Sinclair.

Begini cerita yang ia tuliskan:

Salaamun, qaulum mir Rabbir Rahiim.

And Peace, a word from Allah, most Merciful.

Forty-one years ago, Alm Ashraf came into our lives.

And now he has returned to Allah Al-Mighty.

We love you Sayang Umi... Al-Fatihah.

A year ago, Umi and Daddy were in Jakarta,

little did we know, we were there to celebrate Alm Ashraf's last birthday.

Umi promised Alm Ashraf that I would paint this 'Money Plant' for him...

Alhamdulillah, it is now for Bunga and Noah.

Rutin Kunjungi Makam Ashraf

Setelah hampir 7 bulan kepergian sang suami, Ashraf Sinclair, Bunga Citra Lestari (BCL) tetap rutin mengunjungi makam.

Meski di tengah pandemi, BCL juga tetap mengajak serta putra semata wayangnya, Noah Sinclair.

Terlihat pada unggahan ibunda, Emmy Muchlis, Bunga yang datang bersimpuh di sebelah makam mendiang suami.

Di sampingnya ada sang putra, yang setia menemani.

Keduanya tampak berdoa bersama.

Bunga tampak cantik mengenakan hijab berwarna ungu.

Baik Bunga maupun Noah tetap mengutamakan protokol kesehatan.

Memakai masker dan face shield saat mendatangi kawasan San Diego Hills Memorial Park, lokasi Ashraf dimakamkan.

#Alfatihah utk dady Ash#5 Sept 2020#

Intip foto-foto suasana saat BCL ziarah ke makam Ashraf:

Artikel ini telah tayang di Tribunsolo.com dengan judul BCL Curhat di Ulang Tahun Mendiang Ashraf Sinclair, Ibu Mertua Ungkap Janji yang Kini Baru Ditepati