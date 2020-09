28 Rekomendasi Drama Korea Romantis Terbaik, Bisa Ditonton Gratis dan Streaming di Link Ini

BANGKAPOS.COM - Jika membahas tentang Drama Korea atau drakor tentu tak ada habisnya. Banyak film yang menarik dengan alur cerita yang berbeda-beda membuat banyak penggemar.

Banyak film drama korea terbaik tahun 2020 saat ini, Bangkapos.com merekomendasikan puluhan drakor terpopuler untuk kamu.

Jika kamu bingung ingin menonton film korea yang menarik, berikut 28 drakor yang wajib kamu tonton, ada A Werewolf Boy, The World of The Married, Extracurricular, Goblin hingga Itaewon Class

Cek Selengkapnya:

1. It’s Okay to Not Be Okay

dibintangi oleh Kim Soo Hyun dan Seo Ye Ji.

Sinopsis: Sebuah kisah tentang seorang pria yang bekerja di bangsal kejiwaan dan seorang wanita dengan gangguan kepribadian antisosial, yang merupakan penulis populer buku anak-anak.

Moon Kang-Tae (Kim Soo-hyun) bekerja di bangsal psikiatris. Tugasnya adalah menuliskan kondisi pasien dan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga, seperti jika pasien berkelahi atau mereka melarikan diri.

Dia hanya menghasilkan sekitar 1,8 juta won (~$1,600 USD) sebulan. Sementara itu, Go Moon-young (Seo Ye-ji) adalah penulis sastra anak-anak yang populer, tetapi dia sangat egois, sombong, dan kasar.

2. The King: Eternal Monarch