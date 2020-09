Bilqis Putri Ayu Ting Ting Punya Adik, Istri Enji Baskoro Lahirkan Bayi Laki-laki

BANGKAPOS.COM--Mantan suami Ayu Ting Ting, Enji Baskoro baru saja mengumumkan kabar gembira terkait rumah tangganya.

Menikah lagi untuk ketiga kalinya, Enji Baskoro kini dikaruniai seorang bayi laki-laki dari istrinya, Tri Hana Kartika Sari.

Kabar gembira itu disampaikan Enji Baskoro melalui instagram pribadinya, dilansir dari Lambe Turah, Sabtu (19/9/2020).

"Welcome to the world, my son," tulis Enji dalam caption.

Enji Baskoro diketahui menikah lagi setelah sempat dua kali gagal berumah tangga termasuk dengan Ayu Ting Ting.

Hanya saja dalam pernikahan keduanya, Enji tak dikaruniai anak.

Hingga di pernikahan ketiganya inilah, Enji Baskoro akhirnya memiliki anak laki-laki.

Beberapa waktu lalu, Enji Baskoro juga mantan suami Ayu Ting Ting baru saja merayakan ulang tahun ke-32.

Secara sederhana, Enji tampak merayakan ulang tahun.

Bersama istrinya yang diketahui bernama Tri Hana Kartika Sari serta beberapa sahabatnya.