One Piece

One Piece

Bocoran One Piece 991: Drake Gabung Aliansi Monkey D Luffy, Bantu Hadapi Kaido?

BANGKAPOS.COM - Spoiler Manga One Piece 991 dan Jadwal anime One Piece 942, Bisa Ditonton di Sini

Pekan lalu, kita disajikan kehadiran manga One Piece Chapter 990 dan anime One Piece 941.

Lalu bagimanakan kelanjutan petualangan Monkey D Luffy dan kawan-kawan untuk menghadapi Kaido beserta anak buahnya.

Sebelum kita membahas jadwal rilis dan spoiler anime One Piece 942 dan manga One Piece chapter 991, kita review dulu One Piece Chapter 990.

Manga One Piece chapter 990 pasti menjadi chapter yang sangat ditunggu oleh penggemar mangga karangan Eiichiro Oda ini.

Pasalnya pada chapter 989 kita semua diperlihatkan momen di mana seluruh anggota Bajak Laut Topi Jerami telah berkumpul.

Manga One Piece chapter 990 dibuka dengan cover story yang masih menceritakan perjuangan Found untuk mendapat pengakuan dari anak kembarnya Lola dan Chiffon.

Setelah pekan lalu Found menunjukan foto dirinya ditendang Big Mom sembari membawa Lola dan Chiffon, pekan ini Lola dan Chiffon mengulurkan tambang supaya Found dapat naik ke kapal Bege.

One Piece chapter 990 yang berjudul 'Prajurit Tunggal' dibuka dengan seorang anggota Tobi Roppo Sasaki yang berhasil selamat setelah di borgol oleh Kyoshiro di pohon raksasa.