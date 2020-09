Delapan Orang Warga Pangkalpinang Sembuh dari Covid-19, Penambahan Tiga Pasien Positif Corona

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang dr Masagus Hakim mengatakan, delapan orang di Kota Pangkalpinang dinyatakan bebas Covid-19.

Menurutnya, pasien selesai pemantauan bebas covid-19 tersebut berdasarkan rev 5 tanggal 19 september 2020.

Delapan diantaranya yang dinyatakan bebas covid-19 itu, Ny. Yu (60), warga Kecamatan Ganek, Tn. HP (41) warga kecamatan Gabek, Ny. RS (39), warga kecamatan Gabek, An. JoCHP (14), warga Kecamatan Gabek, An. MRHP (11), warga Kecamatan Gabek, An. JeCHP (16), warga Kecamatan Gabek, Ny. VDA (31), warga Kecamatan Gabek, dan Tn.APP (34), warga Kecamatan Gabek.

Hakim menyebutkan, Ny. Yu (60),.Tn. HP (41) dan Ny. RS (39) terkonfirmasi pada (7/9) lalu, sedangkan An. JoCHP (14), An. MRHP (11), JeCHP (16) terkonfirmasi pada (8/9) lalu, dan Ny. VDA (31)dan Tn.APP (34) terkonfirmasi pada (9/9) lalu.

Berdasarkan peraturan rev5 kedelapan pasien tersebut telah selesai pemantauan mulai (19/9).

"Delapan warga ini melakukan isolasi mandiri dengan pemantauan pihak puskesmas terdekat, kita tetap mengikuti aturan dari kementrian berdasarkan rev5 selesai pemantauanan jika sela dua minggu tidak menunjukan gejala," kata Hakim kepada Bangkapos.com, Sabtu (19/9/2020).

Lebih lanjut, terjadi penambahan tiga kasus pasien positif Covid-19, Sabtu (19/9/2020).

Ketiga kasus tersebut atas nama Tn. HA (19), warga Kecamatan Gerunggang, Tn.RE (49) warga Kecamatan Bukit Intan, dan Tn. MF (40) warga Kecamatan Grimaya.

Hakim menyebutkan Tn. HA (19), warga Kecamatan Gerunggang dengan riwayat rapid reaktif dan telah melakukan isolasi mandiri sejak Sabtu, (18/9/2020), dan dinyatakan positif setelah hasil swab keluar.

Saat ini Tn. HA (19) sedang menjalani isolasi mandiri dengan pemantauan pihak Puskesmas terdekat.