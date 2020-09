Gelar Turnamen Wali Kota PGK Festival, Delapan Tim Veteran Siap Memperebutkan Piala Wali Kota

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Peringati HUT Kota Pangkalpinang Ke 263, turnamen sepak bola Walikota PGK Festival 2020 digelar di Stadion Depati Amir, Kota Pangkalpinang, Sabtu (19/09/2020)

Terdapat delapan tim dari berbagai daerah di Bangka Belitung yang mengikuti turnamen, dengan para pemain yang berusia minimal 40 tahun.

Ketua Panitia Walikota PGK Festival 2020, Eryanto mengatakan, turnamen digelar guna menjalani tali silahturahmi antar pemain khususnya para veteran yang ada di Bangka Belitung.

"Kita ingin meramaikan HUT Kota Pangkalpinang, karena antusias pak Walikota Maulan Akil juga sangat tinggi terhadap sepakbola. Kita tahu sepakbola Bangka Belitung banyak melahirkan pemain hebat, dan klub kita juga banyak prestasi dan disini juga banyak pemain-pemain veteran berprestasi yang ikut serta," kata Eryanto.

Selain itu Eryanto juga mengungkapkan, turnamen direncanakan akan digelar setiap tahun guna memeriahkan HUT Kota Pangkalpinang

"Kita mau mengadakan eksebisi terus juga kita inginnya ada coaching clinik dari mantan-mantan pemain Timnas, tapi karena pandemi Covid-19 ini terus anggaran di Pemkot dak memadai maka kita tunda. Insyallah tahun depan kita laksanakan karena kemarin yang pasti hampir ikut itu PSSI All Star Persija All Star Persita All Star, Sumsel All Star ditambah enam tim dari Bangka Belitung," jelasnya.

Lebih lanjut dengan adanya berbagai fasilitas seperti adanya Stadion Depati Amir, Eryanto berharap kedepannya berbagai kegiatan dapat digelar di stadion kebanggaan Kota Pangkalpinang.

"Karena insyallah kita ingin mengadakan liga Danone, jangan selama ini di Sungailiat saja padahal kita punya fasilitas disini. Nanti kita komunikasikan kepada pak wali kotata, semoga bisa membawa liga Danone disini minimal lokal tapi kalau bisa nasional," harapnya.

Eryanto yang juga pelatih PS Pemkot juga mengungkapkan, terima kasih kepada berbagai pihak dan berharap antusias masyarakat dalam sepak bola dapat meningkat.

"Terimakasih kepada Walikota Pangkalpinang Maulan Akil, kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang PLT Erwandi dan bu Sekda yang telah mensupport kegiatan ini. Kita juga berharap antusias masyarakat, khususnya pemuda dan SSB yang akan menjadi cikal bakal para pemain di Bangka Belitung," ungkapnya.

Sementara itu Walikota PGK Festival digelar selama dua hari yakni 19-20 September 2020, dengan delapan tim saling bertanding guna memperebutkan piala tetap dan bergilir Walikota Pangkalpinang.

Pertandingan tim sepak bola di ajang Walikota PGK Festival, di Stadion Depati Amir, Kota Pangkalpinang, Sabtu (19/09/2020). (Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy)

Berikut delapan tim yang berpartisipasi dalam turnamen Walikota PGK Festival 2020.

1. Intang Babel

2. Jastra FC Belitung

3. Pemkot FC Pangkalpinang

4. Timah FC

5. Pemprov Babel

6. All Star Persipas Pangkalpinang

7. Mentok FC Bangka Barat

8. BTS All Star Bangka Tengah.

(Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy)