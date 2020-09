BANGKAPOS.COM -- Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu 'AKU MILIKMU' - Dewa 19 - ''Coba dengarkanlah sumpahku''

Lagu 'aku milikmu' yang dipopulerkan oleh Band Dewa menarik untuk dinikmati

Lirik dan ceritanya pun santai berkisah tentang percintaan yang erat dengan kehidupan sehari-hari.

Berikut chord dan liriknya untuk anda seperti dilansir dari Tribunsolo.com

Intro: C G C G

C G

Terdengar lirih bisikanmu

C

di antara bayang-bayangmu

G

Terucap kata cinta

Em

yang dulu tersimpan

D C

Dan tak mau pergi

Int. C G

C G

Sekejap cinta yang terjalin

C

dari sebuah cerita

G

Yang tak mungkin terlupa

Em

terukir di hati

D C

Dan tak mau pergi

(*)

Am Bm

Mungkinkah kumiliki

C D

cinta seperti ini lagi

Am Bm

Jangan biarkan aku

C D

kehilangan dirimu

Reff:

G C

Coba dengarkanlah sumpahku (janji suci)

Em F

Dari hati … aku cinta kamu

G C

Jangan dengar kata mereka

Em

Yang tak ingin kita satu

F C F C

Yakinkan aku milikmu … aku milikmu