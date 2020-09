BANGKAPOS.COM - Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Dewa 19 - Pupus, ''Baru Kusadari Cintaku Bertepuk Sebelah Tangan''

Lagu 'Pupus' dinyanyikan oleh band Dewa 19 yang dirilis pada 2002 silam.

Lagu ini bercerita tentang seseorang yang kecewa karena cintanya tidak terbalas atau bertepuk sebelah tangan.

Berikut lirik lagu dan chord 'Pupus' milik Dewa 19.

G G/F#

Aku tak mengerti

Em

Apa yang ku rasa

C G

Rindu yang tak pernah

Am

Begitu hebatnya

C D G C

Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu

C D Am7

Meski kau tak'kan pernah tahu



G D/F# Em

Aku persembahkan hidupku untukmu

C G Am

Telah kurelakan hatiku padamu

C D

Namun kau masih bisu

G C

Diam seribu bahasa

C D Am7

Dan hati kecilku bicara

G D C

Baru ku sadari

G D/F# D

Cintaku bertepuk sebelah tangan

G D Em D C Cm

Kau buat remuk seluruh hatiku



G G/F#

Semoga waktu akan mengilhami

Em

sisi hatimu yang beku

C G

Semoga akan datang keajaiban

Am

Hingga akhirnya kau pun mau

C D

Aku mencintaimu

G C

Lebih dari yang kau tahu

C D Am7

Meski kau tak'kan pernah tahu

Artikel ini telah tayang di SONORA.ID