Luna Maya Bikin Ayu Dewi Keceplosan soal Rumah Tangganya, Gegara Drama Korea Perselingkuhan?

BANGKAPOS.COM -- Artis Luna Maya dan Ayu Dewi merupakan dua presenter tanah air yang disebut-sebut telah bersahabat sejak lama.

Adapun persahabatan mereka membuat Luna dan Ayu Dewi saling tahu rahasia kehidupan satu sama lain.

Untuk urusan asmara, Luna Maya memang tak seberuntung Ayu Dewi yang telah membina rumah tangga selama 8 tahun.

Meski begitu, Luna Maya tak menampik bahwa Ayu Dewi selalu tahu siapapun lelaki yang dekat dengan dirinya.

Seperti diketahui, Ayu Dewi sendiri juga mengakui bahwa rumah tangganya dengan Regi Datau beberapa kali diterpa badai.

• Nia Ramadhani Kini Benaran Jadi Nyonya Boss di Trans TV, Tak Lagi Bersama Jessica Iskandar

• Korban Mutilasi Rinaldi Harley Wismanu saat Berhubungan Intim Punya Istri Seorang Pramugari

• COVID-19 di Bangka Belitung Kembali Infeksi Pejabat, Direktur RSUD Depati Hamzah Positif dan Isolasi

Apalagi keduanya memiliki sifat yang bertolak belakang sampai kerap bertengkar dan mengucap kalimat cerai.

Tak hanya itu, baru-baru ini Ayu Dewi malah keceplosan bongkar momen buruk yang pernah terjadi di rumah tangganya.

Hal ini diketahui dari tayangan YouTube Luna Maya yang diunggah pada (16/09/2020).

Diminta menjawab dengan cepat, Ayu Dewi justru mendapat pertanyaan seputar drama Korea.

Tangkap layar YouTube Luna Maya__ Ayu Dewi dan Luna Maya

"Your guilty pleasure K-Drama?," tutur Ayu Dewi membacakan pertanyaan.

"Gue nonton K-Drama itu cuma 1, sorry sorry sempat 2 karena Gigi nyaranin Something in the Rain. Cuma karena orang bilang jangan nonton Married of the Couple," tutur Ayu Dewi.