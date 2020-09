SELAMAT Jadi Ayah Ibu Buat Irish Bella dan Ammar Zoni, Ini Makna Nama Anaknya

BANGKAPOS.COM - Arti dan makna nama anak Irish Bella dan Ammar Zoni.

Sebelumnya, Risih Bella melahirkan bayi laki-laki pada Jumat 18 September 2020 pukul 5.34 WIB.

Kabar bahagia itu disampaikan Irish Bella dengan sang suami, Ammar Zoni melalui Instagram.

Irish Bella melahirkan di RSIA Bina Medika Bintaro, Tangerang Selatan, Jumat (18/9/2020).

Anak yang dilahirkan Irish Bella berjeni kelamin laki-laki dengan berat 3,4 kg dan panjang 48 cm.

"Alhamdu Lillahi Robbil Allamin . Terima kasih atas doa teman-teman semua operasi (carsar) berjalan dengan lancar. Anak kami sudah lahir jam 5.34 pagi, dengan berat 3,4 kg dan panjang 48 cm," tulis Irish Bella

Setelah itu, Irish Bella mengungkapkan nama anak laki-lakinya tersebut.

Anak Irish Bella itu diberi nama Air Rumi Akbar.

"Assalamualaikum aunty uncle,My name is Air Rumi Akbar 1453 .

Mommy and daddy are so happy to finally be able to hold me and smooch me," tulisnya.