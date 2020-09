All New Honda Super Cub 110 Meluncur, Tampilan Klasik Tipikal Bebek Terlihat Jelas

All New Honda Super Cub 100

BANGKAPOS.COM - AP Honda, pemegang merek sepeda motor Honda di Thailand, memberikan penyegaran pada salah satu motor bebeknya.

Belum lama ini, AP Honda resmi meluncurkan All New Supercub.

Tampilan klasik tipikal bebek Honda masih terlihat jelas pada motor ini.

Ubahan yang diusung juga bersifat minor alias hanya sebagian kecil.

Dari bagian depan, desain batok lampu dan lampu utama LED masih dipertahankan.

Rem tromol juga masih jadi andalan untuk mempertahankan kesan klasik.

All New Honda Super Cub 100 ((AP Honda))

Ubahan diberikan pada spionnya yang sekarang berbentuk bulat.

Selain itu, jika pada versi sebelumnya jok dibuat terpisah, kali ini joknya dibuat menyatu.

Dengan slogan Find Your Original, All New Super Cub 110 juga dibekali spidometer digital bergaya retro dengan layar LCD yang mudah dibaca.

Tidak ada ubahan pada sektor mesin.

All New Super Cub 110 ini masih mengusung mesin 4-tak berkapasitas 110 cc dengan sistem suplai bahan bakar injeksi.

Tenaga ditransfer pakai transmisi manual 4-percepatan.

Klaim konsumsi BBM yakni 60,6 kilometer pernliter.

Dibanderol 47.400 baht atau setara Rp 22,4 jutaan, motor bebek ini ditawarkan dengan lima pilihan warna. (Kompas.com/Donny Dwisatryo Priyantoro)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul All New Honda Super Cub 110 Meluncur, Makin Retro