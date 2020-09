Mau Makan di Restoran Tetapi Tetap Aman? Begini Tipsnya

BANGKAPOS.COM - Baru-baru ini klaster restoran mulai merebak di beberapa kota di Indonesia.

Sebut saja klaster restoran di Krobokan, Semarang, Jawa Tengah yang mengakibatkan 20 orang pengunjungnya positif Covid-19.

Diikuti klaster restoran di Bogor dan Probolinggo.

Sementara, jumlah kasus Covid-19 di Indonesia terus bertambah.

Dengan munculnya klaster restoran tentu membuat masyarakat jadi lebih waspada agar tidak tertular Covid-19 saat menyantap makanan di restoran.

Keberadaan klaster restoran ini tentu menimbulkan kekhawatiran, terlebih saat ini Indonesia sedang memasuki era new normal.

Agar tidak tertular dan terhindar dari Covid-19 berikut tips yang bisa kita lakukan saat makan di restoran.

1. Pilih restoran berventilasi baik atau ruang terbuka

Menurut penelitian yang dilakukan di Universitas Columbia berjudul Could a New Ultraviolet Technology Fight the Spread of Coronavirus, sinar matahari adalah disinfektan alami yang berfungsi melawan virus, bakteri dan Covid-19 sehingga pastikan restoran yang dikunjungi memiliki ventilasi dan ruang terbuka.

2. Jangan menyentuh perabotan sembarangan