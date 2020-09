Sukses Mainkan Drama It's Okay To Not Be Okay, Seo Ye Ji Ungkap Perannya Membantu Kesembuhannya

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Artis peran Seo Ye Ji berbagi pemikirannya tentang pengalamannya berperan dalam drama hitnya It's Okay to Not be Okay saat wawancara dan pemotretan baru-baru ini untuk majalah Harper's Bazaar

Aktris itu berbicara tentang karakternya Go Moon Young dengan penuh kasih sayang yang dalam.

Seo Ye Ji menjelaskan, "Selama beberapa bulan terakhir, saya menjalani hidup saya sebagai Moon Young".

Memainkan peran Go Moon Young, penulis buku cerita dengan masa lalu yang menyakitkan, telah mempengaruhinya secara pribadi pada tingkat emosional.

"Melalui karakter Moon Young, yang menghadapi trauma dan menyembuhkan luka-lukanya, aku secara pribadi mengalami banyak penyembuhan juga," kata Seo Ye Ji seperti dilansir dari Soompi.

"Itu benar-benar sebuah perjuangan, tapi itu juga membuatku lebih bahagia. Aku pikir dia akan tetap menjadi ingatanku sebagai karakter yang terus tumbuh sendiri."

Ketika ditanya apakah dia pernah mengalami momen dalam hidupnya yang terasa seperti sesuatu yang keluar dari buku cerita, Seo Ye Ji menjawab, "Aku tidak yakin apakah aku sudah memilikinya".

"Menurutku, 'Momen seperti buku cerita' bisa baik atau buruk; itu semua tergantung pada bagaimana perasaanmu dan situasinya."

Dia menambahkan, "Mungkin jika aku hidup lebih lama, aku akan bisa mengalami momen seperti itu".

"Aku akan menantikannya," pungkasnya.

Wah, bagaimana menurutmu?

