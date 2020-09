Wali Kota PGK Festival Sukses Digelar dengan Pemkot FC Keluar Sebagai Juara

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Tim Pemkot FC berhasil keluar sebagai juara turnamen sepak bola Wali Kota PGK Festival setelah menundukkan tim asal Bangka Barat, FC Muntok, dengan skor telak 4-0 dalam, Minggu (20/9/2020).

Digelar di Stadion Depati Amir, Kota Pangkalpinang dalam tempo 2x25 menit, tim Pemkot FC berhasil mencetak gol melalui kaki Sandriyadi, Kisnusa dua gol dan Handaka Dogol.

Berkat kemenangan tersebut tim Pemkot FC berhasil mendapatkan piala tetap dan bergilir, yang diserahkan langsung oleh Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Akil.

Setelah menggelar Wali Kota PGK Festival yang juga dalam memperingati HUT Kota Pangkalpinang ke-263, Maulan Akil berharap ada klub yang lahir dari Bangka Belitung yang bermain di tingkat nasional.

"Kami rasa tambah semangat mendukung sepak bola, di Pangkalpinang khususnya dan di Bangka Belitung umumnya," ujar ujar pria yang akrab disapa Molen itu.

"Sebenarnya saya sangat support waktu ada Babel United tapi itu bukan punya kita, nah kenapa kita enggak buat club di Pangkalpinang atau di Bangka Belitung jadi tahun depan kita buat lebih besar lagi dengan berbagai kompetisi," katanya lagi.

Tim Pemkot FC saat merayakan gelar juara turnamen Walikota PGK Festival, di Stadion Depati Amir, Kota Pangkalpinang, Minggu (20/09/2020). ((Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy))

Sementara itu Ketua Panitia Wali Kota PGK Festival, Eryanto mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya turnamen yang pesertanya merupakan para pemain veteran dengan minimal usia 40 tahun.

"Alhamdulillah antusiasnya masyarakat tinggi terutama peserta yang mengikuti yang haus akan sepak bola, karena pandemi Covid-19 ini banyak kegiatan yang terganggu," kata Eryanto.

"Dengan adanya ini, silahturahmi saling terjaga dan adanya dukungan pemerintah khususnya kota Pangkalpinang," tutur Eryanto.

Selain itu Eryanto juga senada dengan Walikota Pangkalpinang, guna membentuk tim yang dapat membanggakan nama daerah di Bangka Belitung.

"Kompetisi harus berjalan di daerah harus berjalan dan minimal Pangkalpinang, harus ada club yang serius bermain di liga 2 atau liga 1 kalau mungkin. Jadi turnamen ini juga untuk memacu generasi muda, untuk dapat semakin baik lagi," jelasnya.

Selain itu kedepannya Eryanto juga mengungkapkan, akan membuat turnamen Walikota PGK Festival semakin meriah dengan mendatangkan para pemain yang berkiprah di liga Indonesia.

"Insyallah tahun depan kita laksanakan karena kemarin yang pasti hampir ikut itu PSSI All Star Persija All Star Persita All Star, Sumsel All Star. Jadi semoga nanti mereka tahun depan, bisa datang juga untuk memeriahkan turnamen ini," ungkapnya.

Berikut daftar para juara turnamen Walikota PGK Festival yang diselenggarakan di Stadion Depati Amir, Kota Pangkalpinang.

1. Pemkot FC Kota Pangkalpinang

2. Muntok FC Kabupaten Bangka Barat

3. Timah FC

4. Pemprov Bangka Belitung. (Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy)