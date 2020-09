ANAK Mantan Suami Ayu Ting Ting Enji Baskoro yang Baru Lahir Disebut Mirip Bilqis, Benarkah?

BANGKAPOS.COM - Intip potret anak Enji Baskoro mantan suami Ayu Ting Ting yang baru saja lahir.

Penampakan potret anak Enji itu ramai disebut mirip Bilqis Khumairah Razak anaknya bersama Ayu Ting Ting.

Enji Baskoro mantan suami Ayu Ting Ting baru saja menyambut kelahiran sang putra dari istrinya yang bernama Tri Hana.

Dan kini, pasca menikah dengan Tri Hana, Enji resmi dikaruniai anak laki-laki.

Mengumumkan kelahiran anak laki-lakinya, Enji mengunggah potret sang bayi.

Belum lama ini, Enji menampilkan wajah menggemaskan sang bayi.

Dalam potret tampak bayi Enji sedang diselimuti selimut berwarna biru.

Bayi Enji itu juga tampak mengenakan topi berwarna putih.

Menyambut kelahiran sang putra, Enji tampak bangga.

"Welcome to the world, my son (Selamat datang ke dunia, anak laki-lakiku," tulis Enji.