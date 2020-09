Maria Simorangkir tampil di panggung Result and Reunion Show Indonesian Idol 2018 yang digelar di Ecovention Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara, Senin (23/4/2018).

Batal Kuliah di Singapura, Penampilan Maria Simorangkir Juara Indonesian Idol 2018 Bikin Pangling

BANGKAPOS.COM - Indonesian Idol 2018 dimenangkan oleh Maria Simorangkir.

Maria mengalahkan rivalnya, Ahmad Abdul yang juga memiliki suara yang khas.

Senin (23/4/2018) malam, Abdul tampil menawan dengan membawakan lagu "Won't Go Home without You" yang dipopulerkan oleh Maroon 5.

Sedangkan Maria tampil sempurna saat menyanyikan "Stand Up For Love" dari Destiny's Child.

Saat itu, usia Maria masih 16 tahun, ia berhasil mendapatkan hadiah sebuah mobil plus uang Rp 150 juta.

Usai memenangi ajang pencarian bakat itu, Maria sempat berujar jika ia ingin menggunakan uang yang ia raih itu untuk kuliah di Singapura.

"Aku akan masuk ke jurusan musik dan pengin masuk ke produser, jadi produser," ucapnya dalam jumpa pers di Ecovention, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara, Selasa (24/4/2018).

Demi pendidikannya itu, Maria siap meninggalkan karier bermusiknya untuk sementara.

"Kalau masalah karier itu akan dikondisikan dengan situasi," kata dia, dilansir TribunSolo.com dari Kompas.com.