Daftar Artis Indonesia Ini Katanya Sangat Mirip Anime, Ariel, Babang Tamvan Hingga Denny Cagur

BANGKAPOS.COM - Anime adalah animasi dari Jepang yang digambar dengan tangan maupun menggunakan teknologi komputer.

Sebenarnya anime hampir sama dengan kartun, hanya saja anime memiliki berbagai macam genre untuk berbagai kalangan dan bukan hanya untuk anak kecil. Selain itu kata 'anime' sendiri sudah sangat khas dengan gambar ala Jepang.

Beberapa waktu yang lalu, beredar meme artis Indonesia yang nampaknya sangat mirip dengan karakter anime.

Inilah deretan artis Indonesia yang sangat mirip dengan anime di antarnya Ariel, Babang Tamvan Hingga Denny Cagur

Siapa saja artisnya?

Ini Daftarnya:

1. Ariel mirip Portgas D. Ace (Anime One Piece)

Ariel Noah dan Portgas D Ace dari One Piece

Nazril Irham atau lebih populer dengan panggilan Ariel atau Ariel Noah adalah seorang musisi berkewarganegaraan Indonesia yang merupakan vokalis dari grup musik Noah.

Ariel dikatakan sangat mirip dengan Portgas D. Ace. Dalam animenya, Ace merupakan kakak dari Luffy (tokoh utama One Piece), yang tewas terbunuh untuk menyelamatkan adiknya dari pukulan Admiral Marine saat perang dengan bajak laut terjadi. Skor kemiripan: 90%

2. Maesa Andika Setiawan mirip Sasuke Uchiha (Anime Naruto)

Andika Kangen Band - Sasuke Uchiha (Naruto)

Maesa Andika Setiawan atau sering disebut 'Babang Tamvan', merupakan seorang penyanyi dan musisi berkebangsaan Indonesia.

Karirnya 'pecah' saat dia pernah menjadi vokalis Kangen Band. Sudah banyak netizen yang tau bahwa rambut fenomenalnya sangat mirip dengan Sasuke, bahkan tanpa ber-cosplay! Sasuke merupakan karakter yang cool, teman satu tim dengan Naruto dan Sakura.

Skor kemiripan: 99,99%

3. Denny Cagur

Denny Cagur mirip banget dengan tokoh Tralafgar Law di anime 'One Piece'.

Ada yang sadar nggak jika ternyata Denny Cagur mirip banget dengan tokoh Tralafgar Law di anime 'One Piece'.

4. Sandra Dewi mirip Boa Hancock (Anime One Piece)

Sandra Dewi - Boa Hancock (One Piece)

Sandra Dewi adalah seorang aktris Indonesia. Ia juga di kenal sebagai brand ambassador beberapa produk baik di Indonesia maupun Asia Tenggara.

Siapa sangka Sandra Dewi memiliki kemiripan dengan Boa Hancock, salah satu wanita tercantik di anime One Piece yang tergila-gila dengan sang tokoh utama Monkey D. Luffy.

Dalam animenya Boa Hancock bisa menembakkan 'cinta' yang membuat musuhnya menjadi batu bila terpesona pada kecantikannya. Skor kemiripan: 70%

5. Charly van Houten mirip Itachi Uchiha (Anime Naruto)

Charly van Houten - Itachi Uchiha (Naruto)

Muhammad Casmali Parli atau dikenal sebagai Charly Setia Band merupakan seorang penyanyi dan komposer berkebangsaan Indonesia yang juga merupakan mantan vokalis dari grup musik ST 12.

Siapa sangka rambut belahan fenomenalnya membuat dia mirip dengan Itachi Uchiha! Diceritakan dalam animenya, Itachi merupakan kakak dari Sasuke yang merupakan salah satu karakter di anime Naruto yang tewas ditangan Sasuke. Skor kemiripan: 80%

6. Vokalis d’Masiv adalah Rian atau Rian Ekky Pradipta

Ryan D'Masiv - Guru Guy (Naruto)

Rian Ekky Pradipta mulai dikenal saat bergabung dan membentuk grup band D'Masiv pada tahun 2008.

Adapun hasil karya album perdana mereka berjudul 'Perubahan'.

Dalam album tersebut, terdapat lagu berjudul 'Aku Percaya' yang menggambarkan tentang rasa percaya seseorang terhadap orang terkasihnya.

Sampai saat ini, D'Masiv masih mengisi konser panggung di berbagai kota.

Lagu-lagu di album pertamanya juga kerap dibawakan beserta lagu-lagu di album D'Masiv lainnya.

Melalui lagu 'Aku Percaya' tersebut, Rian Ekky Pradipta selalu kembali mengingat perjuangannya dalam berproses di industri musik.

7. Muhammad Iqbal atau lebih dikenal Qibil merupakan gitaris dari grup band antimainstream the Changcuters

Muhammad Iqbal atau lebih dikenal Qibil merupakan gitaris dari grup band antimainstream the Changcuters.

Sementara Rock Lee merupakan ninja konoha yang juga teman dekat Naruto.

Coba deh lihat potongan rambut Qibil.

Kok bisa mirip banget sama Rock Lee, ya?

7 Situs Download Anime Legal Sub Indo

Jika kamu suka baca komik atau manga anime jepang tentu kamu akan nonton versi film kartunnya.

Banyak film anime jadi referenai buat kamu, di antaranya One Piece, Boruto: Naruto Next Generations, My Hero Academia, Dragon Ball Super hingga Ninja Girl and Samurai Master.

Tak sedikit yang masih bingung bagaimana cara download atau streaming film-film anime dari negeri sakura. Terlebih jika situs anime semisal Samehadaku.tv diblokir.

Bangkapos.com mereferensikan situs anime legal untuk kmu nonton dan download sepuasnya.

Berikut daftar situs anime yang legal yang bisa kamu buka

1. Amazon Prime

Komikmanga (Komikmanga.com)

Amazon Prime memiliki koleksi anime lengkap untuk beberapa anime kamu juga bisa menikmatinya dengan berlangganan Amazon prim saja.

Situa ini stream baru yang berhasil menggaet hati para penggemarnya.

Ia membuat anime original adaptasi manga berjudul Vinland Saga yang sangat keren.

2. Ponimu

Klikmanga (Klikmanga.com)

Siapa yang tak tahu situs anime legal yang satu ini, yang memiliki banyak koleksi anime dari A hingga Z dan yang paling penting adalah Sub Indonesia.

3. Sushiroll (Genflik)

Manga Boruto (Manga Boruto)

Berikutnya adalah sushiroll. Sushi roll adalah sebuah perusahaan dibawah naungan Genflix (Indosat). Selain kamu bisa menikmati anime dengan subtitle Indoensia, kamu bisa melihat semua episode 1 setiap judul anime di situs ini secara gratis. Untuk masalah koleksi, situs ini memiliki judul-judul ternama seperti Boku no Hero Academia maupun Dr.Stone. Jadi bisa dikatakan koleksi Sushiroll cukup baru.

4. Crunchyroll

Luffy yang akan berperang dengan Kaido di komik One Piece (Kolase TribunMadura.com (Sumber: Pinterest.com))

Situa yang tak kalah populer lainnya ialah Crunchyroll.

situs ini bukan hanya sekadar menyajikan fitur streaming anime, akan tetapi kalian semua juga bisa ikut mengobrol bersama kawan-kawan dengan hobi yang sama di forum milik Crunchyroll.

Crunchyroll sangat memanjakan penggunanya. Pasalnya, bisa diakses aplikasi android.

5. Netflix

Zoro tokoh dalam serial komik One Piece (Kolase TribunMadura.com (Sumber: fineartamerica.com dan teepublic.com ))

Tak kalah dari situs lain, Netflix pun juga menyediakan judul-judul anime di situsnya.

Banyak film anime yang dapat kamu tonton di situs ini.

6. Hulu

Boruto merupakan satu di antara film anime populer yang digemari banyak orang di dunia. (Comic Book)

Hulu menyajikan tayangan anime online untuk kalian.

Tayangannya pun bervariasi antara yang menggunakan subtitle dan dubbing.

Kamu dapat memilih sendiri film kesukaan kamu di situa ini.

7. MyAnimeList.net

Mangakita (Mangakita.net)

Kamu bisa menonton anime-anime kesayangan di situs ini.

Banyak pilihan anime di sini, kamu hanya tinggal memilih mana film kesukaan kamu.

