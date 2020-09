Enak Banget, Chord dan Lirik Lagu 'Hargai Cinta' Ciptaan Rizky Febian Kunci Mudah dari D

BANGKAPOS.COM---Penyanyi Rizky Febian Ardiansyah Sutisna atau lebih dikenal sebagai Rizky Febian merupakan satu di antara penyayi muda berbakat yang dimiliki Indonesia.

Karya-karya lagu cipataan putra sulung dari komedian Sule ini memang kerap mendapat sambutan positif dari penikmat musik di Indonesia bahkan dari luar.

Sebagai penyanyi, namanya mulai diperhitungkan setelah merilis lagu Kesempurnaan Cinta yang menjadi hits di radio-radio seluruh Indonesia dan berhasil menduduki Top Chart iTunes.

Berkat lagu tersebut, ia berhasil membawa pulang piala Dahsyatnya Awards 2016 kategori Pendatang Baru Terdahsyat sekaligus membawanya menuju panggung Jakarta International Java Jazz Festival 2016.

Berikut satu lagu ciptaan Rizky Febian yang juga enak didengar " Hargai Cinta"

Intro : D -D7 G C

D -D7 G C

D D7

~ Hargai apa yang kau ~ miliki

G C

Saat ini ~ detik ini

D D7

~ Perlihatkan semuanya ~ padaku

G C

Sepenuhnya ~ jangan ragu

#)

Bm E

Bukan sekedar ~ memilikinya

D E

Atau sekedar ~ menjalaninya

Em A

Buktikanlah ~ kepadaku ~ wouo ~

Reff:

D D7

Sayangku ~ lakukan itu sekarang

G

Jangan sampai kau terlambat

C

Dan jadi sia-sia ~

D D7

Sayangku ~ lakukan itu sekarang

G

Jangan sampai kau terlambat

C

Dan jadi sia-sia ~

Song : D -D7 G C

huu ~ u ~

D -D7 G C

D D7

~ Temukan cintaku dihatimu

G C

Temukanlah ~ tunjukanlah ~

#)

Bm E

Bukan sekedar ~ memilikinya

D E

Atau sekedar ~ menjalaninya

Em A

Buktikanlah ~ kepadaku ~ wouo ~

Reff:

D D7

Sayangku ~ lakukan itu sekarang

G

Jangan sampai kau terlambat

C

Dan jadi sia-sia ~

D D7

Sayangku ~ lakukan itu sekarang

G

Jangan sampai kau terlambat

C

Dan jadi sia-sia ~

Bm A Em

~ Tak banyak hal yang aku minta

A7 D G

Cukup yakinkan di hatimu aku milikmu

Em D/F#

Jaga cinta ini

Gm A

dan pertahankan cinta untukku, hooo ~

(Lakukan itu sekarang)