Gelar Pop Up Campus, AXIS dan ACT Bagikan Ribuan Masker di Medan dan Padang

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pandemi Covid-19 tak menyurutkan inisiatif PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) untuk melanjutkan program-program dukungan bagi kalangan muda sekaligus ikut melakukan sosialisasi pencegahan penyebaran Covid-19.

Untuk itu XL Axiata bekerja sama dengan Aksi Cepat Tanggap (ACT) membagikan ribuan masker di sejumlah kota di Sumatera Utara dan Sumatera Barat berbarengan dengan pelaksanaan program tahunan AXIS Pop Up Campus.

Promo Lead XL Axiata Greater Medan, Muhammad Solichin dan Ketua MRI ACT Deli Serdang, Pristia Wati turut membagikan langsung masker kepada masyarakat di beberapa titik di seputaran Lapangan Merdeka, Medan, Minggu (20/9/2020).



"Kami terus bergerak melakukan sesuatu untuk membantu masyarakat agar terhindar dari bahaya Covid-19, salah satunya melalui kerjasama dengan lembaga kemanusiaan ACT melakukan pembagian masker. Total sekitar 5.000 lembar masker dibagikan untuk masyarakat yang membutuhkan di sejumlah kota di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Kegiatan ini untuk membantu masyarakat agar terus menerapkan protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker," kata Group Head XL Axiata West Region, Desy Sari Dewi, Senin (21/9/2020).

Sementara itu, Ketua ACT Sumatera Utara, Fadhli Septaviandra mengatakan bahwa pembagian masker masih perlu dilakukan mengingat masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya menggunakan masker sebagai salah satu cara efektif untuk mencegah penularan Covid-19.

Selain itu, sosialisasi pencegahan pandemi juga merupakan perlu terus dilakukan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk lembaga-lembaga sosial hingga perusahaan swasta yang memang memiliki program sosial seperti XL Axiata.

"Mengingat hingga saat ini pandemi masih terus berjangkit, maka kesadaran masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan juga masih perlu ditingkatkan. Kami telah membagikan sekitar ribuan masker untuk masyarakat yang membutuhkan sejak 12 September 2020 di wilayah Sumatera Utara, antara lain Medan, Deli Serdang, dan Binjai. Sementara itu di Sumatera Barat ada di Padang dan sekitarnya," lanjut Fadhli.

Sesuai dengan kondisi pandemi, tahun ini program tahunan AXIS Pop Up Campus digelar secara virtual guna menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Karena itu, banyak kegiatan juga akan dilaksanakan secara live streaming. Melalui program ini AXIS mengajak anak-anak muda untuk ikut berdonasi yang selanjutnya dana terkumpul akan disalurkan untuk berbagai kegiatan sosial bersama ACT dan Kitabisa.com. Kegiatan dalam Pop Up Campus ini antara lain berupa sejumlah pertunjukan hiburan, antara lain musik dengan menampilkan artis-artis idola anak anak muda.

Selain itu juga ada agenda berupa edukasi tentang bagaimana kreatifitas, juga kompetisi karya seni dan kreatif. Salah satunya adalah social media challenge Pop Up Your Voice, yang merupakan tantangan untuk membuat cover salah satu lagu musisi Indonesia. Tidak ketinggalan, peserta juga bisa mengikuti beragam kuis interaktif dengan hadiah menarik.



AXIS Pop Up Campus merupakan kegiatan yang diperuntukan untuk semua siswa/siswi SMA/sederajat, mahasiswa dan komunitas-komunitas anak muda di seluruh Indonesia. Pada event ini, peserta bisa mengikuti berbagai agenda menarik dan bermanfaat, seperti antara lain sharing session berbagai tema yang popular bagi anak muda, mulai tentang pergaulan dan kehidupan sosial, meningkatkan pengetahuan, hingga membangun personal branding untuk bekal di masa mendatang. Para pembicara adalah pratisi dan tokoh yang berkompeten.

