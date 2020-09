Lirik Lagu Sampai Mati dari Ariel Tatum, Bercerita tentang Janji Pasangan

BANGKAPOS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Sampai Mati.

Lagu Sampai Mati dinyanyikan oleh Ariel Tatum.

Lirik lagu Sampai Mati ditulis sendiri oleh Ariel Tatum.

Lagu Sampai Mati bercerita tentang seseorang yang mempertanyakan janji pasangannya.

Video klip lagu tersebut telah dipublikasikan di kanal YouTube Ariel Tatum pada 19 Januari 2019.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Sampai Mati - Ariel Tatum.

Intro : C

C Am

kau bilang sampai mati

Dm G

kau bilang ku tak lagi sendiri

-F Em Gm A

kau bilang takkan lagi ada rasa sepi

Dm

kau bilang kau kan di sini

G

sampai nanti sampai kau mati

(*)

C Am

kau bilang ku terindah

Dm G

kau bilang cintamu takkan musnah

-F Em Gm A

ku bilang aku gi la

Bb Gm

kau bilang sayang

C

gila pula cinta

Reff:

F Fm G# G

angan angan mengikat tubuhku

Fm

membiarkan hatiku

Bb

tersayat oleh sembilu